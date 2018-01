Spotahome präsentiert neue App für Wohnungssuche

Kostenlose App für Android und iOS - Zimmer und Apartments per Handy finden - Größte Videodatenbank für Wohnen auf Zeit - Favoritenliste geräteübergreifend nutzbar

Madrid/Berlin, 09. Januar 2018 – Spotahome, internationaler Anbieter von möblierten Zimmern und Apartments, hat eine App entwickelt mit der ab sofort das gesamte Angebot mobil verfügbar ist. Die App ist für die Betriebssyteme Android und iOS erhältlich und trägt dem Nutzerwunsch Rechnung, überall Zugriff auf das Angebot an Zimmern und Apartments zu haben. Dabei können die Nutzerdaten dem Login-Account zugeordnet werden, ein Nutzer kann somit auf verschiedenen Geräten auf die identische Liste an favorisierten Apartments zugreifen und diese weiter verfolgen.

Bryan McEire, Chief Technical Officer von Spotahome, erklärt: „Die App ist die zeitgemäße Lösung für die Anforderungen unserer Kunden. Wir haben viele Anregungen und Erfahrungsberichte erhalten, die in die Entwicklung der App geflossen sind. Nach der viermonatigen Entwicklungszeit wurde in einer intensiven Testphase das Produkt optimiert – auch hier lag der Fokus auf höchstmöglicher Nutzerzufriedenheit.“

Mit der App haben Nutzer Zugriff auf viele Daten und Informationen zu über 40.000 Zimmern und Apartments in europäischen Metropolen und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Neben Eckdaten zu Zimmergrößen und Ausstattung, stehen Informationen zur Mikrolage, Umgebung und Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr bereit. Vor allem stehen zu sämtlichen Zimmern und Apartments Videorundgänge bereit, die einen realistischen Eindruck der Wohnungen geben. Spotahome bietet seinen Nutzern damit die größte Videodatenbank für Wohnen auf Zeit. Die neue App ermöglicht Zugang per Handy und Tablet und unterstützt mit vielfältigen Suchkriterien die Zimmersuche.

Sarah Mildenberger, Spotahome Deutschland: „Wer heute auf der Suche nach einem Zimmer oder Apartment ist, will dies auch tun während auf die U-Bahn gewartet wird, in einer Pause im Büro oder an der Uni. Mit unserer neuen App packen wir unser komplettes Angebot an Zimmern und Apartments ins Hosentaschenformat und kommen so unseren zukünftigen Mietern ein Stück weit entgegen.“

Die neue Spotahome-App ist ab sofort erhältlich. Sie steht zum kostenlosen Download für iOS (iTunes) und Android (Google Play) zur Verfügung. Trotz der riesigen Datenmenge, die zu den Zimmern und Apartments abgerufen werden kann, benötigt die App nur 69,3 MB (iOS) bzw. 50 MB (Android) Speicherplatz.

http://ios.me/app/1304349562/spotahome-apartments-rooms

https://play.google.com/store/apps/....=com.spotahome.tnnt&hl=de