Sprudelnde Umsätze: Ceresana untersucht den Weltmarkt für Spritzguss-Kunststoffe

Spritzguss ist das wichtigste Verfahren zur Massenherstellung von Kunststoff-Teilen: Weltweit werden pro Jahr knapp 55 Millionen Tonnen Kunststoffe verflüssigt, in beinahe beliebige Formen gespritzt und nach dem Abkühlen als Fertigprodukte entnommen.

Von kleinen Lego-Steinen bis zu großen Rohrfittings ist fast alles möglich: Die Flexibilität von Größe und Form, die Spritzgießen bietet, hat die Möglichkeiten des Kunststoff-Designs enorm erweitert. Dieses Verfahren erlaubt dank des leichten Gewichts und der Gestaltungsfreiheit, traditionellere Materialien zu ersetzen. Das Marktforschungsunternehmen Ceresana veröffentlicht jetzt eine Studie zum Weltmarkt für Spritzguss-Kunststoffe.

Leicht und bruchfest

In der Region Asien-Pazifik wurden im Jahr 2015 rund 54 % des für Spritzguss genutzten Kunststoffes verbraucht; mit Marktanteilen von 15,4 % bzw. 14,3 % folgten Nordamerika und Westeuropa. Der bedeutendste einzelne Absatzmarkt für Spritzguss-Produkte ist die Verpackungsindustrie, die damit hauptsächlich Nahrungsmittel schützt: Behälter, Dosen, Becher, Schalen, Schachteln und Verschlüsse aller Art. Verpackungen aus Kunststoff bieten gegenüber anderen Materialien eine Vielzahl an Vorteilen. Neben einem oft niedrigeren Gewicht und einer geringen Bruchanfälligkeit können Kunststoff-Verpackungen in einigen Segmenten auch durch ihre Transparenz oder Beständigkeit gegen Chemikalien überzeugen. Der zweitgrößte - und am schnellsten wachsende - Absatzmarkt ist die Fahrzeugindustrie, die z.B. Armaturenbretter, Stoßstangen und Scheinwerfer spritzgießen lässt. Die Analysten von Ceresana erwarten, dass sich die weltweite Nachfrage in diesem Anwendungsgebiet bis 2023 jährlich um 3,7 % erhöhen wird.

Schmelzendes Polypropylen

Für verschiedene Anwendungen werden unterschiedliche Kunststoff-Sorten eingesetzt. Beispielsweise werden fast 70% der Verpackungen, aber nur 12% der Bau-Produkte aus Polypropylen gefertigt. Insgesamt ist Polypropylen für Spritzguss der wichtigste Kunststoff-Typ: In den letzten acht Jahren stieg die Nachfrage danach um durchschnittlich 3,8 % pro Jahr. Die zweitwichtigste Kunststoff-Sorte für den Spritzguss ist Polyethylen mit einem Marktanteil von ca. 20%. Die Ceresana-Studie untersucht aber auch den Markt für technische Hochleistungskunststoffe, wie z.B. Polyamide, ABS und Polycarbonat.

Die Studie in Kürze:

Kapitel 1 bietet eine Darstellung des globalen Markts für Kunststoffe im Spritzguss – einschließlich Prognosen bis 2023. Für die Regionen West- und Osteuropa, Nordamerika, Südamerika, Asien-Pazifik, Mittlerer Osten und Afrika werden der Verbrauch sowie Umsatz erläutert.

In Kapitel 2 werden Marktdaten zu den wichtigsten 16 Ländern geliefert, d.h. jeweils der länderspezifische Verbrauch und Umsatz. Die Nachfrage wird detailliert für verschiedene Anwendungsgebiete sowie einzelne Produkttypen analysiert.Kapitel 3 untersucht gründlich die Anwendungsgebiete von Kunststoffen im Spritzguss: Verpackungen, Bauindustrie, Fahrzeuge, Elektro und Elektronik, Industrie-Produkte, sonstige Anwendungen. Diese einzelnen Absatzmärkte werden aufgeteilt auf die Weltregionen sowie die wichtigsten Länder. Zudem wird der Verbrauch einzelner Kunststoff-Typen je Anwendungsgebiet dargestellt.In Kapitel 4 wird auf den Verbrauch der einzelnen Kunststoff-Sorten eingegangen: Polypropylen (PP), Polyethylen (LDPE, LLDPE, HDPE), Polyamide (PA), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polystyrol (PS), Polycarbonat (PC) sowie sonstige Kunststoff-Typen.

Weitere Informationen: www.ceresana.com/de/marktstudien/industrie/kunststoff-spritzguss/