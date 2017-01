Stabilität und Performance im Content-Management-Prozess

Die SCA Schucker GmbH & Co KG, führendes Unternehmen im Bereich der Klebe- und Dosiertechnologie mit Sitz in Bretten, setzt in Sachen SAP-Archivierung und Dokumentenablage auf KGS.

Mit dem KGS ContentServer4Storage löste SCA jetzt sein bisheriges Ablagesystem aufgrund von Instabilitäten ab. Für die Archivlösung der KGS entschied sich das zum Atlas-Copco-Konzern gehörende Unternehmen aufgrund vieler Alleinstellungsmerkmale des Herstellers. Durch Einsatz des KGS ContentServer4Storage benötigt SCA keine separate Indexierung und Datenbank mehr. Für die Lösung sprachen ferner ihr geringer Administrationsaufwand und die Möglichkeit der automatischen Migration im Hintergrund ohne Downtime: Die Übertragung der SAP-bezogenen Daten aus dem Altsystem regelte KGS unauffällig und ohne den laufenden Betrieb zu stören über sein Migrationstool Migration4archivelink. Nach einer technisch schnellen Umsetzung und Einführung des Systems liegen die Benefits der neuen Lösung für die 400 bis 500 Anwender in einer deutlichen Performancesteigerung beim Ein- und Auschecken der SAP-bezogenen Daten. Die IT-Abteilung profitiert von weit geringeren Administrationskosten als bei herkömmlichen DMS-Lösungen. Die Vorteile für den SAP-Anwender bei der Archivierung mit KGS: Vorhandene Speichersysteme werden besser ausgenutzt, die Komplexität der Anwendungen sinkt und das Unternehmen spart Hardware, da schlankere Archive deutlich weniger Ressourcen benötigen. Es verbessern sich außerdem die Zugriffsgeschwindigkeiten, da allein das Speichersystem hierfür optimiert werden muss und die Risiken bei Speicherung und Langzeitverfügbarkeit sinken: Speichersysteme können mehrere Kopien auf unterschiedlichen Medien gleichzeitig schreiben, beherrschen auch die vollautomatische Replikation der Daten und sie migrieren Daten automatisiert und transparent für die Anwendung auf neue Medien.

11.01.2017 09:09

Klick zum Thema: Unternehmen

Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_830826

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet.



Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich.

Λ nach oben