Hamburg. Buchholz in der Nordheide gehört zu den beliebten Wohnlagen der Metropolregion Hamburg.

Die für Pendler optimale Verkehrsanbindung und viel Natur ziehen besonders Familien mit Kindern magisch an. Bauinteressierte, die das Besondere in schöner Umgebung suchen, sollten am kommenden Wochenende einen Ausflug hierher einplanen. Denn dann öffnet eine moderne Stadtvilla zur Besichtigung – noch vor Bezug.

Roth-Massivhaus realisierte ein frei geplantes Einfamilienhaus, das den Bauhausstil modern interpretiert. Mit auffälliger Fenstergeometrie, heller Putzfassade und Staffelgeschoss mit Terrasse setzt der Entwurf Akzente. Den künftigen Bewohnern steht eine Wohnfläche von insgesamt 197 Quadratmetern auf zwei Etagen zur Verfügung. Durchdachte Grundrisse gliedern intelligent in Begegnungs- und individuelle Ruhezonen. Mittelpunkt für quirliges Familienleben ist das Erdgeschoss. Im großen Wohn-Ess-Bereich ist viel Platz, um Freunde zu empfangen oder gemeinsam zu kochen.

Für Liebhaber des Besonderen: Eine Stadtvilla im Bauhaus-Stil öffnet am kommenden Wochenende in 21224 in Buchholz ihre Türen für Besucher. Foto: Roth-Massivhaus

Von hier geht es in die Küche, die über eine zweite Tür auch mit der geräumigen Diele verbunden ist. Eine abgeschlossene Garderobennische, Arbeitszimmer und Gästebad mit bodengleicher Dusche ergänzen das Angebot auf dieser Ebene. Die besticht zudem mit einer Rohbauerhöhung auf 3 Meter und erzeugt so ein besonderes Raumgefühl.

Die zweite Etage ist der Ruhe vorbehalten. Bodentiefe Fenstertüren verbinden zwei nahezu gleichgroße Kinderzimmer mit der Terrasse. Hier befinden sich zudem der elterliche Schlafbereich mit separater Ankleide sowie ein funktionales Bad. Praktisch: ein Abstellraum für all die nützlichen Dinge, die nicht im Weg stehen sollen. Noch mehr Platz zum Verstauen bieten der Vollkeller mit gut 50 Quadratmetern und die Garage, die als seitlicher Anbau ausgeführt ist. Von ihr führt ein Zugang direkt in den Garten.

Am 26. und 27. Mai, jeweils von 13 bis 16 Uhr, kann die frei geplante Bauhausvilla in 21244 Buchholz besichtigt werden. (Anschrift unter: http://www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen ).