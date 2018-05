Berlin. Nur etwa eine Autostunde von Berlin lädt die idyllische Kleinstadt Altlandsberg mit ihrem historischen Stadtkern sowie ausgedehnten Wäldern und Auen zu einem Wochenendausflug ein.

Wer einen Besuch mit der Besichtigung einer modernen Stadtvilla verbinden möchte, hat dazu am kommenden Wochenende Gelegenheit. Für die Beantwortung von Fragen rund um Planung und Hausbau stehen vor Ort Fachberater des Bauunternehmens Roth-Massivhaus bereit.

Die fast 180 Quadratmeter große Villa Lugana in Massivbauweise erinnert an Italien: Das Obergeschoss mit rechteckigem Grundriss wurde als Staffelgeschoss zurückgesetzt. Auf diese Weise verfügt das Untergeschoss auf drei Seiten über ein umlaufendes Dach. Davon profitiert auch der wettergeschützte Eingangsbereich. Eine ansprechende Fenstersymmetrie und die helle Putzfassade unterstreichen den mediterranen Charme.

Im Inneren eröffnet sich ein besonderes Raumerlebnis nach dem Prinzip des offenen Wohnens. Der nach individuellen Wünschen der Bauherren ohne Mehrkosten umgesetzte Grundriss lässt Sichtachsen bis in den Garten entstehen. Die Vergrößerung der Wohnfläche um 37 Quadratmeter insgesamt wird vor allem im Erdgeschoss deutlich. So verfügt der Wohn-Ess-Koch-Bereich über großzügige 62 Quadratmeter. Zwei- und dreiflüglige Terrassentüren sorgen für viel Tageslicht und barrierefreien Zugang in den Garten. Außerdem befinden sich auf dieser Ebene ein Arbeitszimmer, der Hauswirtschaftsraum sowie ein Gästebad mit bodengleicher Dusche.

Nicht nur bei Italienliebhabern weckt diese Stadtvilla Urlaubsgefühle. Sie kann am kommenden Wochenende in 15345 Altlandsberg besichtigt werden (Abb. ähnlich). Foto: Roth-Massivhaus

[Großes Bild anzeigen]

Eine moderne Treppe führt ins Obergeschoss, das ausreichend Platz bietet für das Schlafzimmer der Eltern sowie zwei nahezu gleich große Kinderzimmer. Großzügig geplant wurde auch das Familienbad mit Wanne und bodengleicher Dusche.

Auch Behaglichkeit kommt nicht zu kurz. Der Kamin hat gute Chancen, zum Lieblingsplatz der Familie zu avancieren. Cleveres Detail ist zudem ein Nebeneingang zum Hauswirtschaftsraum. Eine Solaranlage nutzt die Kraft der Sonne zur Warmwasserbereitung und spart so dauerhaft Betriebskosten.

Am 26. und 27. Mai, jeweils von 13 bis 16 Uhr, kann die Stadtvilla Lugana in 15345 Altlandsberg besichtigt werden.

(Anschrift unter: http://www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen ).