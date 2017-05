Dank neuem Design, technischen Verbesserungen und einer optimierten App bietet das Danalock V3 mehr Komfort und Sicherheit im eigenen Zuhause.

Bamberg, 04. Mai 2017 – Das smarte Türschloss Danalock vereint die Vorteile eines klassischen Schlüsselsystems mit der Intelligenz mobiler Geräte für mehr Komfort und Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Mit der dritten Produktgeneration setzt der Hersteller Poly-Control nun neue Maßstäbe: Das Danalock V3 besitzt mit 1,5 Newtonmeter einen der leistungsstärksten Motoren und nutzt als weltweit einziges smartes Türschloss eine AES-256-Bit-Verschlüsselung. Weitere technische Verbesserungen, eine vereinfachte Montage, zusätzliche App-Funktionen und ein neues Design runden die Ausstattung des Danalock V3 ab. In Verbindung mit einem separat erhältlichen Sicherheitszylinder lässt sich das smarte Schloss an jeder Tür montieren und wird ganz einfach per Smartphone oder Tablet via Bluetooth, Z-Wave oder Zigbee angesteuert.

Alle Fakten im Überblick:

• Smartes Türschloss Danalock V3 zur Installation auf der Türinnenseite

• Kompaktes Design, hohe Drehgeschwindigkeit, leistungsstarker Motor mit 1,5 Newtonmeter

• Hohe Sicherheit: Weltweit erstes smartes Türschloss mit AES-256-Bit-Verschlüsselung, Verwendung von TPM (Trusted Platform Module) zur Sicherung der digitalen Schlüssel

• Längenverstellbarer Sicherheitszylinder mit Sicherungskarte passt für jede Türstärke (separat erhältlich)

• Verwendung eines physischen Schlüssels auf der Türaußenseite weiterhin möglich

• Je nach Modell Steuerung per Bluetooth 4.0, Z-Wave oder Zigbee

• Optimierte App „Danalock Deutschland“ mit Smart-Watch-Anbindung, erweiterter Benutzerverwaltung und verbesserter Auto-Unlock-Funktion

• Auto-Unlock-Funktion: Automatisches Öffnen bei Annäherung durch Lokalisierung eines Beacon (separat erhältlich)

• Weitere App-Funktionen: flexible Vergabe von dauerhaften und zeitbegrenzten Zutrittsberechtigungen, umfassende Zugangskontrolle dank Aktivitätsprotokoll und Push-Nachrichten, automatisches Verriegeln (Auto-Lock)

• Batteriebetrieben (4x CR123A, 3 Volt)

• Maße: 6 Zentimeter Durchmesser, 6,5 Zentimeter Höhe, Gewicht: 200 Gramm

• „Danalock Deutschland“-App ist mit iOS (ab iPhone 4s und iOS 9.3) und Android-Version (ab 4.4.4 und im Play Store ab 15. Mai verfügbar) kompatibel

• Ab 15. Mai ist das Danalock V3 als Bluetooth-Variante online unter www.bg-sicherheitstechnik.de für 149 Euro erhältlich (Zylinder zusätzlich erforderlich)

• Danalock V3 mit Bluetooth/Z-Wave und Bluetooth/Zigbee werden ab Juli 2017 für jeweils 179 Euro im Fachhandel verfügbar sein

• Die HomeKit-Kompatibilität ist in der Entwicklung, beim aktuellen Danalock V3 aber noch nicht umgesetzt

• Soular bietet eine Umtauschaktion „Alt gegen Neu“ für Danalock-Nutzer an

Kompakter, schneller und stärker

Das smarte Türschloss Danalock kombiniert ein klassisches Schlüsselsystems mit der intelligenten Steuerung per Smartphone für mehr Komfort und Sicherheit im eigenen Zuhause. Das Modell V3 setzt dabei neue Maßstäbe: Im Vergleich zum Vorgängermodell V2 ist es kompakter, verfügt über eine vier Mal höhere Drehgeschwindigkeit und dank 1,5 Newtonmeter über einen doppelt so starken, aber leiseren Motor. Dank weiterer Optimierungen der Mechanik ist das Innenleben des Schlosses robuster, während das Aluminiumgehäuse das moderne Design abrundet. Ein Griff erleichtert die manuelle Handhabung, sodass auch ohne Smartphone das Danalock bequem mit der Hand bedient werden kann.

Hohe Sicherheit und einfache Montage

Der Sicherheitsaspekt wurde bei Danalock ebenfalls konsequent weiterentwickelt: Das V3-Modell verwendet zur Datenübertragung eine AES-256-Bit-Verschlüsselung und ist damit das weltweit erste smarte Türschloss mit diesem hohen Verschlüsselungsgrad. Zudem nutzt Danalock TPM (Trusted Platform Module) zur Sicherung der digitalen Schlüssel und bietet dadurch einen erhöhten Schutz gegen unbefugte Zugriffe von außen. Um das Danalock an der eigenen Haustür montieren zu können, wird der vorhandene Zylinder ausgebaut und durch einen Sicherheitszylinder von Danalock ersetzt. Dieser ist separat erhältlich und für jede Türstärke geeignet, da sich die Länge des Zylinders durch Einsetzen von Teilstücken individuell anpassen lässt. Auf der Türaußenseite befindet sich wie bei einer normalen Tür ein konventionelles Schlüsselloch. Auf der Innenseite wird das Motorschloss installiert. Dazu wird die Befestigungsplatte des Danalocks am Zylinder festgeschraubt, das V3 darauf gesetzt und mit einer Handdrehung fixiert. Bohrungen oder andere Veränderungen an der Tür sind nicht notwendig und somit eignet sich das intelligente Türschloss auch für den Einsatz in Mietwohnungen und gemieteten Häusern. Im Lieferumfang des Danalock-Zylinders sind drei physische Schlüssel und eine Sicherungskarte enthalten, sodass Schlüsselkopien nur mit Vorlage der Karte angefertigt werden können.

Komfortable Steuerung und Zutrittskontrolle per App

Nach der Installation lässt sich das Türschloss komplett digital per Smartphone oder Tablet über Bluetooth 4.0 steuern und per Fingertipp ver- oder entriegeln. Beim Aufsperren wird die Türfalle eingezogen und für einige Sekunden gehalten. Über einen individuell einstellbaren Timer lässt sich die Tür wieder automatisch verriegeln (Auto-Lock). Des Weiteren erhält der Besitzer über die App eine umfassende Kontrolle darüber, wer wann Zutritt zum Haus oder der Wohnung hat. Bequem von unterwegs werden dauerhafte, wiederkehrende oder zeitbeschränkte Zugangsberechtigungen für Familienmitglieder, Freunde oder Gäste eingerichtet und per SMS oder den Danalock-Benutzernamen verschickt. Genauso leicht lassen sich diese Rechte wieder über die App entziehen. Ein Protokoll zeigt eine Übersicht aller per Smartphone ausgeführten Aktivitäten und auf Wunsch kann sich der Besitzer per Push-Benachrichtigung informieren lassen, wenn ein bestimmter Benutzer das Türschloss betätigt. Dank wahlweise einer Bluetooth-, Z-Wave- und Zigbee-Anbindung lässt sich das Danalock V3 nahtlos in ein bestehendes oder geplantes Smart-Home-Konzept einbinden und kann mit weiteren Komponenten wie der Alarmanlage interagieren. An der HomeKit-Kompatibilität wird gearbeitet, bisher ist diese jedoch beim aktuellen Modell noch nicht umgesetzt.

Neue App mit erweitertem Funktionsumfang

lm Zuge der Weiterentwicklung des smarten Türschlosses wurde auch die App optimiert. Sie ist unter dem Namen „Danalock Deutschland“ für iOS im App Store zu finden. Für Android wird sie im Play Store ab dem 15. Mai verfügbar sein. Dank einer Smart-Watch-Anbindung und einer erweiterten Benutzerverwaltung bietet die „Danalock Deutschland“-App mehr Komfort. Der Besitzer des Schlosses kann nicht nur Gastzugänge, sondern auch Administratorenrechte über die App vergeben. Für Gäste ohne einen Account wird automatisch ein Benutzerkonto erstellt, sodass vor allem die Bedienung für Nutzer mit einer zeitbegrenzten Zutrittsberechtigung vereinfacht wird: Der eingeladene Gast muss sich keine Zugangsdaten merken, sondern nur auf den geschickten Link klicken, um sich in der App anzumelden und Zugriff auf das Schloss zu erhalten. Des Weiteren wurde durch den Einsatz von Beacons die Auto-Unlock-Funktion optimiert: Der separat erhältliche Bluetooth-Sender Beacon wird in der Nähe des Danalocks platziert und dem Schloss in der App zugeordnet. Bei Annäherung erkennt das Smartphone den Beacon in Bluetooth-Reichweite und löst daraufhin den Befehl zum Öffnen aus. Auf diese Weise wird die Auto-Unlock-Funktion unabhängiger von der Standortbestimmung durch das Smartphone und funktioniert dadurch zuverlässiger.

Verfügbarkeit und Preis

Das Danalock V3 ist ab dem 15. Mai als Bluetooth-Variante exklusiv bei www.bg-sicherheitstechnik.de für 149 Euro erhältlich. Die Varianten mit Bluetooth/Z-Wave und Bluetooth/Zigbee kosten jeweils 179 Euro und werden voraussichtlich ab Juli 2017 im Handel verfügbar sein. Der längenverstellbare Sicherheitszylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten, sondern separat für 49 Euro erhältlich. Zur Nutzung der Auto-Unlock-Funktion in Verbindung mit der „Danalock Deutschland“-App ist der Einsatz des Bluetooth-Senders Beacon von Estimote notwendig. Dieser ist bei Amazon für 19,90 Euro bestellbar.

Preise (UVP):

Danalock V3 (Bluetooth): 149,00 Euro

Danalock V3 (Bluetooth & Z-Wave): 179,00 Euro

Danalock V3 (Bluetooth & Zigbee): 179,00 Euro

Danalock Sicherheitszylinder: 49,00 Euro

Estimote Beacon für Danalock: 19,90 Euro

Trade-In-Angebot für Danalock-Nutzer

In Kooperation mit Poly-Control bietet Soular zum Verkaufsstart des Danalock V3 ein Trade-In-Programm an: Im Umtausch gegen das Vorgängermodell V100 oder V125/V2 erhalten Danalock-Besitzer in Deutschland und Österreich das neue Modell V3 zu einem Aktionspreis von 69,90 Euro (zzgl. 10 Euro für den Versand nach Österreich). Die ab Juli erhältlichen Varianten mit Bluetooth/Z-Wave und Bluetooth/Zigbee werden für jeweils 79,90 Euro (zzgl. 10 Euro für den Versand nach Österreich) angeboten. Der bestehende Danalock-Zylinder ist weiterhin mit dem Danalock V3 kompatibel. Weitere Informationen zum Trade-In-Programm sind unter www.smartlock.de/tradein.html zu finden. Soular GmbH & Co. KG ist der exklusive Vertriebspartner der Marke Danalock in Deutschland und Österreich.

Poly-Control

Der dänische Hersteller Poly-Control entwickelt unter dem Markennamen Danalock bereits seit 2005 intelligente Türschlösser, die den Zugang zum eigenen Haus sicherer und gleichzeitig komfortabler gestalten. Dabei verfolgt Poly-Control das Ziel, die Interaktion mit anderen Schließ- und Smart Home-Systemen stetig auszubauen und so das smarte Haus für Jedermann zu realisieren.

www.danalock.com und www.smartlock.de

Soular Distribution

Der junge Distributor Soular steht für qualitativ hochwertige Produkte zur Ergänzung des Apple-Portfolios. Besonderes Augenmerk legt das trendorientierte Unternehmen auf innovatives und anspruchsvolles Design. Zu den betreuten Marken gehören unter anderem das junge Brand CASEual, das Design-Label blueLounge sowie Danalock, führender Anbieter für smarte Türschlösser.

www.soular.de

