Stärker und smarter hören mit Knochenleitung: Cochlear präsentiert Soundprozessor Cochlear™ Baha® 5 SuperPower

Er ist der leistungsstärkste am Kopf zu tragende Soundprozessor mit Knochenleitung* und er ist unglaublich smart: Cochlear™ Baha® 5 SuperPower.

Mit der neuen Lösung bietet Cochlear, weltweit führender Experte für Hörimplantate, Patienten mit moderatem bis schwererem gemischtem Hörverlust bestes Hören und Verstehen in alltäglichen Gesprächen. Direkte Anbindungen an das Cochlear Wireless-Zubehör sowie die Funktionalität Made for iPhone® unterstützen den Träger zusätzlich in vielen akustisch herausfordernden Situationen und ermöglichen ihm vielfältige Teilhabe an der modernen, vernetzten Kommunikationswelt.

„Entwickelt haben wir Baha 5 SuperPower für Kinder und Erwachsene mit moderatem bis schwerem gemischtem Hörverlust“, so Frederec Lau, Marketingleiter von Cochlear Deutschland. „Die Bedürfnisse dieser Patienten unterscheiden sich nicht wesentlich von denen anderer hörgeschädigter Menschen. Die Patienten benötigen lediglich einen höheren Verstärkungsgrad. Den bietet ihnen der neue Baha 5 SuperPower Soundprozessor. Und unsere wegweisende Signalverarbeitung sowie die smarte Wireless-Technologie sichern ihnen außergewöhnliche Hörerlebnisse.“

Leistungsstark und smart – Cochlear™ Baha® 5 SuperPower (Foto: Cochlear Ltd.)

Um ein smartes und leistungsstarkes Hörerleben zu schaffen, verbindet Baha 5 SuperPower die Technologie von Baha mit der von Nucleus®. Mit einem Anpassbereich von bis zu 65 dB SNHL ist Baha 5 SuperPower der leistungsstärkste Soundprozessor im Baha-Portfolio. Das System überzeugt durch zahlreiche wegweisende Features. Ebenso wie der preisgekrönte Baha 5 Soundprozessor basiert es auf der Ardium™ Smart Plattform. Der Träger profitiert von der richtungsweisenden Signalverarbeitung SmartSound® iQ sowie von einer einzigartigen BCDrive™ Tansducer-Technologie. Die separate Aktuator-Einheit ermöglicht ein Maximum an Verstärkung. Betrieben wird das System über eine leistungsstarke wiederaufladbare Batterie.

Weltweit erste SuperPower Knochenleitungshörlösung mit direkter Wireless-Anbindung und Funktionalität Made for iPhone®

Zudem ist Baha 5 SuperPower die weltweit erste, hinter dem Ohr zu tragende SuperPower Knochenleitungshörlösung, die ihrem Träger eine smarte, direkte Anbindung an Wireless-Zubehör ermöglicht. Dank Cochlear™ True Wireless™ muss dafür kein zusätzlicher Streamer getragen werden. Das Cochlear Wireless-Zubehör bietet dem Träger noch besseres Hören in vielen akustisch herausfordernden Situationen. Durch die Funktionalität Made for iPhone® kann zudem jeder Sound von iPhone®, iPad® und iPod touch® direkt im Soundprozessor empfangen werden. Dank Bluetooth® Smart können Daten und Audiosignale direkt über ein Bluetooth Smart oder Smart ready Gerät gestreamt werden.

Drei verschiedene Trageoptionen sichern dem Patienten individuellen Komfort sowie optimale Leistung. Er kann den Soundprozessor so tragen, wie es am besten zu seinem Lebensstil passt – beide Komponenten am selben bzw. am jeweils anderen Ohr oder aber mit Clip-on-Option. Weiterhin kann die am Ohr zu tragende Komponente sowohl hinter dem Ohr als auch unter dem Ohr positioniert werden. Als erste Wahl bietet die Platzierung hinter dem Ohr vielen Patienten einen ausreichenden Grad an Verstärkung. Alternativ können die Mikrofone unterhalb des Ohres platziert werden, was zusätzliche Verstärkung und Reichweite des Aktuators ermöglicht.

“Als weltweit führender Experte für Hörimplantate entwickeln wir Lösungen für all jene Menschen, denen Hörgeräte keine ausreichende Hilfe bieten“, so noch einmal Frederec Lau. „Mit Engagement und Leidenschaft arbeiten wir dafür, das Hörerleben dieser Patienten immer weiter zu optimieren, ihnen die uneingeschränkte Teilhabe an täglichen Gesprächen und an einer modernen, vernetzten Kommunikationswelt zu ermöglichen. Mit dem neuen Baha 5 SuperPower ist uns das einmal mehr gelungen. Als BahaAttract System bietet es die leistungsstärkste Knochenleitungshörlösung mit subkutaner Anbindung. Von ihr können mehr Patienten als je zuvor profitieren, auch solche mit einem stärkeren gemischten Hörverlust.“

*gemessen mit Schädel-Simulator TU1000

