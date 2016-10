Standort Dettingen weiter ausgebaut

Noch nicht einmal ein Jahr ist es her, dass die hamcos Niederlassung in Dettingen unter Teck (Landkreis Esslingen) eingeweiht wurde und schon wurde sie weiter ausgebaut.

Im Sommer stellte hamcos dort einen weiteren Junior System Engineer mit Berufserfahrung ein.

Gute Entwicklung in der hamcos Niederlassung Dettingen

Der neue Techniker an Bord des hamcos Teams sammelte bereits Erfahrung in der IT-Branche im Gesundheitswesen und spezialisiert sich nun auf Windows Umgebungen. Diese Personalaufstockung beweist die gute Entwicklung des neuen Standortes. Durch die neuen Geschäftsräume ist hamcos noch besser für Kunden und Mitarbeiter aufgestellt und bietet nun auch verstärkt IT Service im Bereich Esslingen und Ulm an.

Das IT Systemhaus mit mehr als 20 Jahren IT-Erfahrung gehört inzwischen zu den größten IT-Dienstleistern der Region Oberschwaben, Zollern-Alb, Hegau und Bodensee. Momentan beschäftigt hamcos mehr als 60 Mitarbeiter an dem Hauptstandort in Hohentengen.

Da die hamcos in den letzten Jahren vermehrt überregional tätig ist, zum Beispiel im Großraum Esslingen, wurde nun eine neue Geschäftsstelle in Dettingen unter Teck eröffnet. Durch die inzwischen drei Standorte in Hohentengen, Weingarten und Dettingen unter Teck kann hamcos optimale Nähe und Reaktionszeiten für Kunden der gesamten Region bieten. Auch verringern sich so wesentlich die täglichen Fahrzeiten der betroffenen Mitarbeiter, wodurch die hamcos noch effizienter für ihre Kunden da ist.

hamcos hat sich auf Lösungen im IT-Umfeld von mittelständischen Industrieunternehmen und öffentlichen Auftraggebern spezialisiert und unterstützt mit ausgebildeten Fachkräften ihre Kunden in allen Bereichen der IT. Der IT Dienstleister legt außerdem großen Wert auf die Ausbildung künftiger Fachkräfte, was sich durch eine Ausbildungsquote von 15% zeigt. Die hamcos Niederlassung in Dettingen finden Sie unter folgender Adresse:

hamcos IT Service GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

73265 Dettingen/ Teck

Tel: +49 (0)7021 7319794