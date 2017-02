Star Micronics führt einzigartige Cloud-Lösung für Remote-Druck von Belegen und Bestellungen ein

High Wycombe, Großbritannien, 23. Februar 2017 Der internationale POS-Druckerhersteller Star Micronics freut sich, die Einführung seiner einzigartigen Cloud-basierten Drucklösung bekanntzugeben.

Die vielseitige, funktionsreiche HI X Connect-Schnittstelle mit der neuen Star CloudPRNT™-Technologie ermöglicht ein intelligentes Drucken in Einzelhandel, Gastronomie und Logistik und bietet beispiellose Flexibilität beim Remote-Druck von Belegen und Bestellungen.Die Etiketten-, Ticket- und Belegdrucker TSP654II, TSP743II und TSP847II von Star sowie der Küchendrucker SP700 können mithilfe der kostengünstigen HI X Connect-Schnittstelle problemlos aufgerüstet und zu Cloud-Druckern gemacht werden. Der Drucker TSP654II CloudPRNT mit integrierter Schnittstelle ist bereits Cloud-fähig.

Die HI X Connect-Schnittstelle, die in kompatible Druckermodelle eingebaut werden kann, ist eine vielseitige, zukunftssichere Lösung mit einer Vielzahl von Anbindungsoptionen und Entwicklungstools. WLAN-, USB- und Ethernet-Verbindungen können gleichzeitig verwendet werden, wobei die Druckaufträge der Reihe nach abgearbeitet werden.

Einzigartige Cloud POS-Lösung von Star Micronics

[Großes Bild anzeigen]

Star CloudPRNT ermöglicht das sichere Remote-Drucken von einem Webserver auf Star-Druckern überall auf der Welt ohne komplizierte Netzwerkkonfigurationen, da keine lokalen POS-Terminals oder PCs benötigt werden. Diese Lösung ist ideal für Cloud-basierte POS-Anwendungen wie Regaletikettierung, Click & Collect, Restaurant-Anbindung und Kuriersendungen.

• Für die Regaletikettierung kann ein Star-Drucker 80 mm oder 112 mm breite Etiketten drucken und abschneiden, die direkt von der Zentrale gesendet werden. Auf diese Weise können Preisänderungen sofort in einer Reihe von Standorten und Geschäften umgesetzt werden.

• Click & Collect – ideal für Kunden, die auf der zentralen Website des Einzelhändlers bestellen und die Ware im Geschäft abholen möchten.

• Restaurant-Anbindung – konstantes Abfragen von Online-Bestellungen. Eine kostengünstige Lösung für kleinere Imbissbetriebe/Restaurants, da ein einziger Drucker sowohl Belege als auch Website-Bestellungen drucken kann.

• Logistik – in Verbindung mit einem Mobilgerät oder Tablet ist es ein effizienter Ersatz für PDAs von Fahrern. Mit der Lösung können Fahrer auf einem Smartphone oder 3G/4G-Tablet nach der Lieferung die Unterschrift des Kunden erfassen. Bei Drücken auf „Lieferung abschließen“ werden die Daten dann über CloudPRNT an einen Star-Drucker mit HI X Connect-Schnittstelle gesendet, um einen Zustellnachweis zu erstellen. Die Lösung kann auch von Kurierdiensten für Etikettieranwendungen genutzt werden.

Die Vielseitigkeit von HI X Connect wird durch die kostenlose digitale Belegplattform und AllReceipts™-App von Star weiter erhöht. Dieser Service ermöglicht die Anmeldung bei der Druckerschnittstelle, um Belege und Coupon-Bilder automatisch zu Star Cloud Services hochzuladen. Kunden können diese anschließend auf ihr Mobilgerät herunterladen, indem sie den automatisch erzeugten QR-Code scannen.

„Star setzt mit der einzigartigen HI X Connect-Schnittstelle und CloudPRNT™-Technologie neue Standards beim mPOS,“ erklärt Annette Tarlton, Marketing Director von Star Micronics EMEA. „HI X Connect ermöglicht ein intelligentes Remote-Drucken von einem Webserver auf Star-Druckern überall auf der Welt und ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Einzelhandel, Gastronomie und Logistik, für die eine vielseitige, leistungsstarke Cloud-Drucklösung benötigt wird.“