Starke Nachfrage nach Wohnimmobilien in Fulda

Frankfurt am Main/Fulda, 5. Dezember 2016. Soeben hat das Maklerunternehmen VON POLL IMMOBILIEN seinen Marktbericht für Wohnimmobilien in Fulda vorgelegt.

Er zeigt, dass die Preise für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser im ersten Halbjahr 2016 gegenüber 2015 in den einfachen und Premiumlagen stabil geblieben sind, während sie in den mittleren und guten Lagen aufgrund der sehr hohen Nachfrage anstiegen. Bei Eigentumswohnungen ist in allen Lagen eine Steigerung zu verzeichnen.

Reichte die Preisspanne für Ein- und Zweifamilienhäuser in den mittleren und guten Lagen 2015 von 300.000 bis 450.000 Euro, konnten im ersten Halbjahr 2016 in mittleren Lagen schon bis zu 470.000 Euro erzielt werden. In den guten Lagen wechselten Ein- und Zweifamilienhäuser in den ersten sechs Monaten 2016 ab rund 420.000 Euro den Eigentümer. Zu den entsprechenden Fuldaer Stadtteilen gehören beispielsweise Neuenberg, Haimbach, Niesig, Lehnerz und Lagen um das Haubental. In den Premiumlagen waren Häuser ab rund 650.000 Euro zu haben. Zu solchen Toplagen zählen der Frauenberg und die Altstadt, die Quartiere unterhalb des Rauschenbergs in Petersberg sowie rund um den Liedeweg in Künzell.

Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in sehr guter Lage betrugen im ersten Halbjahr 2016 zwischen 3.000 Euro und 4.600 Euro. Im Vorjahr lag die Obergrenze noch bei 4.000 Euro. Auch in den guten und mittleren Lagen waren Anstiege zu verzeichnen, die Preisspannen lagen im ersten Halbjahr 2016 zwischen 1.500 und 3.300 Euro pro Quadratmeter, 2015 waren es noch zwischen 1.000 und 3.050 Euro.

Jürgen Schmitt, Geschäftsstelleninhaber des VON POLL IMMOBILIEN-Shops in Fulda, geht von weiter steigenden Preisen aus. „Die Bautätigkeit hat zuletzt abgenommen und weist 2015 mit nur 99 fertiggestellten Wohneinheiten in der Stadt Fulda den zweitniedrigsten Wert seit 2008 auf. Auch die Zahl der Baugenehmigungen hat 2015 mit 135 den tiefsten Wert seit 2013 (damals 488) erreicht. Das Angebot an Immobilien wird daher auch in Zukunft knapp sein. Demgegenüber steht eine hohe Nachfrage in der gesamten Stadtregion, insbesondere nach Bestandsimmobilien mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis“, so Schmitt. Der Marktbericht ist im Shop von Schmitt kostenlos erhältlich und auch auf der Standortseite Fulda auf http://www.von-poll.com/fulda einzusehen.



