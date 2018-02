Starke Partnerschaft für die Reifenbranche: Speed4Trade neues BRV-Fördermitglied

Mitgliedschaft von Speed4Trade im Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. soll Reifenanbieter bei Digitalisierungsprojekten unterstützen

Altenstadt, 15.02.2018: eCommerce-Softwarehersteller Speed4Trade ist neues Mitglied im Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV). Das Unternehmen unterstützt mit seinem Know-how künftig Verbandsmitglieder bei Digitalisierungsprojekten. Denn Reifenhandel und -handwerk stehen vor der Aufgabe, sich digitaler aufzustellen und bereit für die Zukunft zu machen.

Der eCommerce-Softwarehersteller Speed4Trade ist neues Fördermitglied des Bundesverbands Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV). Erklärtes Ziel der BRV-Mitgliedschaft ist für Speed4Trade, mit seinem Know-how die Verbandsmitglieder bei der Automatisierung von Handels- und Serviceprojekten zu unterstützen. Die aktuelle Marktsituation unterstreicht, dass Bedarf besteht, denn Konsolidierung und digitaler Wandel prägen die Branche. Klassische stationäre Händler und Hersteller stehen in Konkurrenz zu bekannten Online-Handelsplattformen wie eBay oder Amazon. Die erfolgreiche digitale Vermarktung von Reifen stellt eine große Herausforderung dar. Es gilt, sich mit Datenqualität, digitalen Produktkonfiguratoren und Services vom Wettbewerb abzuheben.

Starke Partnerschaft für die Reifenbranche: Speed4Trade und der BRV

Erfahrungen aus Kundenprojekten für eCommerce-Vorhaben

Um zum Erfolg der Verbandsmitglieder beizutragen, bringt Speed4Trade die Erfahrung aus Projekten für renommierte Händler und Hersteller der Reifen- und Kfz-Teile-Branche ein. Der Softwarehersteller mit Fokus auf den Automotive Aftersales-Market ist Spezialist für erfolgreichen, verkaufskanalübergreifenden Handel und die Automatisierung von Vertriebs- und Serviceprozessen. Viele der Speed4Trade-Kunden sind selbst aktive BRV-Mitglieder. Speed4Trade hat speziell für das hohe Datenaufkommen im automobilen Aftermarket das Shopsystem Speed4Trade COMMERCE entwickelt. Dieses bietet beispielsweise in Kombination mit dem Komplettradkonfigurator Speed4Trade WHEEL für Händler zusätzliches Umsatzpotential, getreu dem Motto: Wer zum Reifen die passende Felge anbietet, erzielt für die Felge höhere Margen. Mit der flexiblen eCommerce-Software Speed4Trade CONNECT automatisieren Reifenanbieter Datenmanagement, Angebotserstellung & Listing sowie Auftragsabwicklung. Dafür wird die Software an zentraler Stelle in die Unternehmenssoftware eingebunden und verbindet das bestehende ERP-System mit Handelsplattformen wie Amazon, eBay & Co.

Starker Partner des Reifenfachhandels

Der BRV ist der Fachverband des deutschen Reifengewerbes und sieht sich als Partner des Reifenfachhandels und -handwerks. Der Bundesverband repräsentiert in Deutschland 80% der gesamten Branche. Ihm gehören1.950 Unternehmen mit 3.500 Filialen sowie 175 Fördermitglieder an. Der starke Verbund ist außerdem ideeller Träger der ab Ende Mai in Köln stattfindenden Weltleitmesse THE TIRE COLOGNE. Speed4Trade wird hier mit einem Messestand im Rahmen der „Digital Reality“ in Halle 8 an Stand D-047e teilnehmen.

„Wir freuen uns über den Beitritt von Speed4Trade als BRV-Fördermitglied, denn jedes einzelne Mitglied stärkt die Durchsetzungskraft unseres Verbandes in der Reifen-/Räderbranche“, sagt BRV-Geschäftsführer Yorick M. Lowin. „Als Spezialist für eCommerce- und flexibel anpassbare Softwarelösungen mit Branchenfokus Kfz-Teilehandel gehört das Unternehmen genau zu jenen potentiellen Partnern, die die Handels- und Werkstattunternehmen unserer Branche bei der zeitgemäßen Digitalisierung ihrer Angebote unterstützen können." Wolfgang Vogl, Director Business Development bei Speed4Trade, zu der neuen Partnerschaft: „Wir freuen uns darauf, unser fundiertes eCommerce-Wissen in den BRV einzubringen. Unser Ziel ist es, zum Erfolg der Verbandsmitglieder beizutragen und damit nachhaltig das Wachstum in der Reifenbranche und das ‚Zusammenwachsen‘ von Online- und stationärem Handel zu fördern.“



Über Speed4Trade

Speed4Trade liefert erstklassige digitale Lösungen für den internationalen Omni-Channel-Commerce im Automotive Aftersales-Market. Das Softwarehaus mit 90 Mitarbeitern und einschlägiger Automotive-Expertise versteht sich als Integrationsspezialist für Verkaufsprozesse auf allen Kanälen: Online, Mobile und am Point of Sale. Seit mehr als 10 Jahren vertrauen dem etablierten Branchenführer renommierte Ersatzteile- und Reifenhändler, Autohausgruppen, Werkstattketten, Filialisten und Hersteller. Diese profitieren von einem Gesamtpaket aus Beratung, Konzeption, Umsetzung und Integration in die bestehende Systemlandschaft. Speed4Trade-Kunden erhalten damit ein solides Fundament für deren profitable plattformgestützte B2C- und B2B-Handelsstrategien.

www.speed4trade.com