Starte Fair in den Tag - mit Comazo und Fairtrade

Starte fair in den Tag! Rund um den Globus finden unter dem Motto „Stand4Fairness“ Aktionen zur ultimativen World Fairtrade Challenge statt.

Fair in den Tag starten - mit Comazo und Fairtrade

Mehr als 100.000 Aktive weltweit möchten im Zeitraum vom 30. April bis 13. Mai 2018 und darüber hinaus ein bekennendes Zeichen für mehr Fairness im Welthandel setzen. Initiator der Challenge ist die Organisation Fairtrade. Fairtrade verbessert die Handelsbedingungen für die Kleinbauern- und Arbeiterfamilien. Konsumentinnen und Konsumenten können durch ihren täglichen Einkauf so nachhaltige Entwicklung vor Ort fördern.Zahlreiche Akteure wie zum Beispiel Weltläden, Aktionsgruppen, Schulen, Gastronomiebetriebe und viele mehr laden zu informativen, kulturellen oder kulinarischen Veranstaltungen ein, um die Vielfalt fair gehandelter Produkte kennen zu lernen und zu genießen. Unter dem Motto „Stand4Fairness“ wird es auch in den Comazo-Stores in Reutlingen und Stuttgart-Degerloch ein kleines, faires Frühstück geben.Comazo lädt alle Kundinnen, Kunden und Interessierte ein. In gemütlicher Atmosphäre kann man dort die Fairtrade Bio-Lieblingswäsche bestaunen und sich nebenbei mit einem kleinen, fairen Frühstück verwöhnen lassen. Das Team vor Ort freut sich auf viele Besucher. Die Öffnungszeiten und Adressen können Sie auf der Homepage von Comazo unter http://www.comazo.de einsehen.Wer wir sind?Comazo produziert Lieblingswäsche!Comazo ist ein deutscher Unterwäschehersteller, gegründet 1884 mit Stammsitz auf der Schwäbischen Alb. Der italienisch anmutende Name Comazo wurde durch den damals benachbarten Gasthof geprägt. Comazo steht abgekürzt für “Conrad Maier zum Ochsen”. Noch heute ist Comazo ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Die Comazo-Gruppe beschäftigt weltweit rund 500 Mitarbeiter und produziert etwa 8 Millionen Wäscheteile pro Jahr. Das Unternehmen zählt zu den größten europäischen Produzenten von Fairtrade-Wäsche.