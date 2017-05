SteelSeries liefert Gamern das weltweit erste doppeloberflächige RGB beleuchtete Mauspad - Das QcK Prism

Chicago - 26. April 2017 SteelSeries bringt zu ihrem 15-Jahr-Vermächtnis, die besten Mauspads herzustellen, eine Weltneuheit auf den Markt - das QcK Prism Gaming Mauspad.

Mit dieser Bestimmung gefertigt, liefert das QcK Prism Funktionen, welche jenseits der Grundästhetik von Beleuchtung gehen und eine bessere Performanceleistung im Bereich Gaming bieten. Das neue Mauspad bietet Gamern eine wendbare Oberfläche, eine kontinuierliche 360 Grad-Beleuchtung in zwölf separaten Zonen und eine störungsfreie USB-Kabelführung.

Das QcK Prism ist das weltweit erste doppeloberflächige RGB beleuchtete Mauspad: Die eine Seite überzogen mit einem hochwertigen Mikrofasertuch, welches Reibungen für exakte Bewegungen bietet und die andere Seite bestehend aus Hartpolymer für ein schnelleres Gleiten der Maus.

Der Blickfang des QcK Prism ist die brillante 360 Grad-RGB-Beleuchtung, welche noch einmal in zwölf Zonen aufgeteilt ist. Sie passt sich dem Spiel an und zeigt auf Wunsch eine reaktive Beleuchtung, wie zum Beispiel wenig Munition, Gesundheit, Kills, Cooldowns und vieles mehr.

Jason Christian, Category Manager for Gaming Surfaces, Mice and Keyboards, sagt: "Jeder Aspekt dieser Hardware wurde mit einem Ziel gefertigt. Sie liefert hochwertige Oberflächenperformance mit einer brillanten Beleuchtung und keinen Beeinträchtigung in der Kabelführung mit der Maus."

Außer der Millionen von Farben und Lichteffekten unterstützt das QcK Prism außerdem die SteelSeries Prism Sync. Gamer können ihr Prism-Gear (zum Beispiel das Arctis 5 Headset, die Rival 700 Maus und die Apex M800 Tastatur) in Bezug auf die Beleuchtung mit dem Mauspad verbinden und aufeinander abstimmen.

Das QcK Prism Design wurde auf das Gamen abgestimmt. Im Vergleich zu allen anderen RGB Mauspads, wurde das Kabel auf die linke Seite verlagert, damit es nicht mit der Kabelführung der Maus kollidiert.

Das QcK Prism ist jetzt auf http://steelseries.com/qckprism für 74,99€ oder auch auf Plattformen wie Amazon und Best Buy verfügbar.

Für mehr Information über das SteelSeries QcK Prism oder andere SteelSeries Produkte, besuchen Sie unsere Website: https://de.steelseries.com



