Stefan Wendel neuer Business Unit Manager bei OPERTIS

Der 51jährige Vertriebsspezialist Stefan Wendel übernimmt zum 1. Dezember die Position des Business Unit Manager bei der primion-Tochter OPERTIS in Bad Arolsen.

Sein Fokus liegt künftig auf dem weiteren Ausbau der Mechatronik-Sparte. Dementsprechend übernimmt er die Verantwortung für den Vertrieb und die Abteilung Operation Back Office / Service von OPERTIS.

Stefan Wendel verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Branche. Unter anderem war er vier Jahre bei Winkhaus Sicherheitssysteme in Münster und im Anschluss 17 Jahre bei SimonsVoss Technologies in München in leitender Position tätig.

Seine berufliche Karriere begann 1986 mit der Ausbildung zum DV-Kaufmann. Weitere Stationen waren die Firmen SANYO und TAILORIX, wo Stefan Wendel bereits verantwortungsvolle Positionen im Vertrieb übernahm. Im Lauf der Jahre absolvierte er darüber hinaus erfolgreich zahlreiche fachspezifische Weiterbildungen.

Von 2016 an war Stefan Wendel in der Vertriebsleitung für Europa bei der Firma Schneider in Brakel, einem Anbieter elektronischer Zugangskontrolle mit Fokus auf Beschlagsysteme, für Aufbau und Strukturierung der Vertriebsorganisationen und die strategische Ausrichtung von Support, Produktmanagement, Entwicklung und Key-Account verantwortlich.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der primion Group begrüßten den neuen Business Unit Manager und wünschten ihm bei seiner neuen Aufgabe viel Erfolg.

Die primion group ist eine international aufgestellte Firmengruppe mit Tochterfirmen und Niederlassungen in ganz Europa und einem weit verzweigten internationalen Partnernetzwerk. primion entwickelt, produziert und installiert Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssoftware und -hardware sowie Systeme für das umfassende Sicherheitsmanagement. primion bietet individuelle Lösungen aus standardisierten Elementen für die Sicherheitstechnik und das Gefahren-management für zum Teil hochsensible Infrastrukturen wie Flughäfen, Forschungseinrichtungen, Banken, öffentliche Einrichtungen, etc. Mit zuverlässigen Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen, innovativen Produkten und Top-Consulting baut die primion group ihre Stellung im Markt weiter aus. Erstklassige Referenzen rund um den Globus, zahlreiche Auszeichnungen und Zertifikate sowie international begehrte Design-Preise untermauern diesen Anspruch. Mehr als 5.000 renommierte Kunden weltweit vertrauen den primion-Lösungen.

primion, die Töchter Opertis, primion S.A.S. in Frankreich, GET in Belgien und Digitek in Spanien sowie die weltweit agierenden Partnerfirmen sind auch für den Vertrieb und natürlich den After-Sales-Support verantwortlich.