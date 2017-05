Stefanie Obermayer aus Bayern ist Deutschlands beste Pflegeschülerin

Berlin: Die besten Pflegeschüler Deutschlands trafen sich am 18. und 19. Mai 2017 in Berlin bei der Endausscheidung zum Bundeswettbewerb „Bester Schüler in der Alten- und Krankenpflege“ 2017. Im Februar starteten rund 1000 Pflegeschüler in den Bundeswettbewerb.

Jetzt trafen sich die 23 Besten, die sich in vier Vorentscheidungen auf Ebene der Bundesländer durchgesetzt hatten. Sieger der Endausscheidung ist: Stefanie Obermayer vom AWO Seniorenzentrum, Burghausen in Bayern. Die Pflegeschule der Bundessiegerin, die Hans-Weinberger-Akademie der AWO e.V., Berufsfachschule für Altenpflege, erhielt gleichzeitig den „Liliane-Juchli-Preis“ für ihr Engagement im Rahmen der Ausbildung der Gewinnerin. „Wir erleben beim Wettbewerb junge Menschen, die mit viel Begeisterung und Idealismus diesen Beruf ergreifen und sich am Bundeswettbewerb beteiligen“, freut sich Jens Frieß, Präsident des Vereins zur Förderung pflegerischer Qualität e.V. „Der Pflegeberuf ist höchst anspruchsvoll und verlangt denen, die ihn ausüben, viel ab an Können, an Einsatz und an Empathie. Ich bin von den Leistungen der Finalisten beeindruckt“, so Roland Wien, Vorstand der VIACTIV Krankenkasse. „Wir stehen in der Pflege und bei den Pflegeberufen vor großen Herausforderungen. Es ist irrig anzunehmen, dass ein Weiter-wie-bisher ausreichend qualifizierte Pflegekräfte hervorbringen wird. Wir brauchen Änderungen in der Ausbildung, ein besseres Image für diesen wichtigen Beruf und eine auskömmliche Bezahlung für die Beschäftigten.“ Die VIACTIV Krankenkasse unterstützt den Bundeswettbewerb. Bild: VIACTIV; (v.l.) Roland Wien, Vorstand VIACTIV Krankenkasse, Katharina Kreye, Stefanie Obermayer, Laura Böttcher, Jens Frieß, Bundeswettbewerb,

Bundessiegerin:

Stefanie Obermayer, Bayern

Schule: Hans-Weinberger-Akademie der AWO e.V., Berufsfachschule für Altenpflege, 84533 Marktl

Arbeitgeber: AWO Seniorenzentrum „Georg-Schenk-Haus“, 84489 Burghausen Platz 2:

Katharina Kreye, Niedersachsen

Schule: Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Klinikum Peine, 31226 Peine

Arbeitgeber: Klinikum Peine GmbH, 31226 Peine Platz 3:

Laura Böttcher, Brandenburg

Schule: Klinikum Dahme-Spreewald GmbH, Heinz-Sielmann-Gesundheits- und Krankenpflegeschule, 15907 Lübben

Arbeitgeber: Asklepios Fachklinikum Lübben, 15907 Lübben

