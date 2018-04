Stellenwerk Jobmesse Hamburg 2018

Go for your ideas auf der Stellenwerk Jobmesse Vom 15. bis 17. Mai 2018 direkt auf dem Campus der Uni Hamburg

Hamburg, 26. April 2018:

Vom 15. bis 17 Mai 2018 findet die 11. Stellenwerk Jobmesse auf dem Campus der Universität Hamburg statt. Über 140 Unternehmen finden in einem großen Zeltkomplex hinter dem Hauptgebäude der Universität Platz, um qualifizierte Studenten und Absolventen aller Fachrichtungen kennenzulernen und sich diesen zu präsentieren. Es werden rund 12.000 Studenten und Absolventen erwartet, die die Chance nutzen mit attraktiven Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen und am umfangreichen Rahmenprogramm teilzunehmen. Die Messe läuft an allen Tagen von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung für Besucher ist nicht erforderlich.

Neue Messe-App und attraktives Rahmenprogramm

Die Besucher können sich in diesem Jahr auf ein paar tolle Neuerungen und ein größeres Rahmenprogramm freuen: Hierzu zählt auch die interaktive SW Jobmesse App, die Aussteller, Studenten und Absolventen vor, während und nach der Messe begleitet.

Die Career Services der Hamburger Hochschulen und die Agentur für Arbeit führen vor Ort kostenfreie Bewerbungsmappen-Checks durch. Zwei mobile Foto-Studios machen günstige Bewerbungs-Fotos und Experten halten Fachvorträge und Podiumsdiskussionen zu wichtigen Karriere-Themen auf der neuen Bühne im Ostzelt. Erstmalig in diesem Jahr können sich die Besucher über Gründungsthemen in der eigens dafür eingerichteten Start Up-Corner informieren. An den Jobwalls finden Besucher über 300 aktuelle Stellenangebote und in der neu eingerichteten Bewerberlounge bieten einige Aussteller ausführlichere Gespräche abseits des Trubels an. Auch Medienpartner Radio Energy und die Karriereleiter von Exeo sind als spannende Actionmodule wieder mit dabei.

Weitere Informationen

In der SW Jobmesse App, auf der Messe-Website http://www.stellenwerk-jobmesse.de und in den Social Media Kanälen unter #swjobmesse finden Besucher und Aussteller weitere Informationen zur 11. Stellenwerk Jobmesse auf dem Campus der Uni Hamburg. Zum Semesterstart liegen zudem Messeflyer mit Programm- und Standplänen in den Gebäuden der Hamburger Hochschulen aus.



Über Stellenwerk

Seit 2007 betreibt die Universität Hamburg Marketing GmbH in Kooperation mit deutschlandweit 14 Hochschulen erfolgreich das Netzwerk der Stellenwerk Jobportale. Darüber hinaus richtet die Universität Hamburg Marketing GmbH die Stellenwerk Jobmessen in Bochum und Hamburg aus.