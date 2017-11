Sternen-Apotheke feiert 10-jähriges Jubiläum

Inhaberin Barbara Kuno und ihre sechs Mitarbeiterinnen laden vom 4. bis 9. Dezember zur Jubiläumswoche in Herzogenaurach-Niederndorf ein – Attraktive Angebote für die Kunden

Herzogenaurach-Niederndorf. Wenn Apothekerin Barbara Kuno auf das erste Jahr ihrer Sternen-Apotheke blickt, schaut sie mit Freude zurück. „Der Anfang war anstrengend, aber durch die tatkräftige Hilfe meiner Eltern habe ich recht schnell gewusst, auf was es ankommt“. Heute, zehn Jahre nach der Gründung ihrer Apotheke, freut sich die 39-Jährige – aus Stolz über das bisher Erreichte. Inzwischen beschäftigt sie sechs Voll- und Teilzeit-Mitarbeiter in der Niederndorfer Hauptstraße 25 in Herzogenaurach. „Das erste Jahr nach der Gründung war im Nachhinein eine unbeschwerte Zeit, denn die Konkurrenz, insbesondere die Internet-Apotheken, hat in den letzten Jahren immer mehr Marktanteile gewonnen“, sagt die Unternehmerin.

Dennoch: Barbara Kuno hat in der Tat allen Grund zum Feiern und lädt anlässlich des zehnten Geburtstags ihrer Apotheke vom 4. bis 9. Dezember die Öffentlichkeit ein. Ein buntes Potpourri an Angeboten hat sie sich mit ihrem Team ausgedacht: Am Montag, 4. Dezember, bietet die Sternen-Apotheke einen Primavera-Tag: Dann gibt es Preisnachlässe auf alle ätherischen Öle. Einen Tag danach findet der „Kosmetik-Tag“ statt. Eine Hautdiagnose ergänzt das Jubiläumsangebot am Dienstag. Ein Foto-Shooting mit Disneys Olaf & Sven gibt es am Mittwoch, 6. Dezember. Am Tag darauf laden Barbara Kuno und ihr Team zum Dufträtsel mit tollen Gewinnen ein. Am Freitag, 8. Dezember, bekommt jeder Hund und Katze ein Leckerli, deren Besitzer können sich freuen über günstigere Tierprodukte. Handgemachte Produkte erhalten die Gäste am Samstag, 9. Dezember, ebenfalls zum Sonderpreis.

Neben den in einer Apotheke traditionell vorhandenen Arzneien hat sich die Unternehmerin mit ihrem Team auf drei Bereiche spezialisiert: Neben der Phytotherapie (Pflanzenheilkunde) und Naturkosmetik bietet sie eine Tierapotheke. „Wir waren die erste Apotheke in Herzogenaurach und Umgebung, die sich auch um Tiere kümmert“, sagt die Inhaberin des Familienbetriebs.

Ihre Eltern gehören von Anfang an zu den Mitarbeitern. Ihr persönliches Steckenpferd ist die Immunologie, die Homöopathie und die Phytotherapie.

Eine Apotheke zum Wohlfühlen – mit schnellen Lieferzeiten

Fragt man Barbara Kuno nach ihrer Geschäftsphilosophie, antwortet sie: „Wir möchten eine kundenfreundliche und kompetente Apotheke sein, unsere Kunden sollen sich bei uns wohl fühlen“. Die Apotheke hat sie vor zehn Jahren traditionell einrichten lassen, das ist noch heute so. Manche Kunden bezeichnen ihr Geschäft als „liebevoll“ eingerichtet. Dieses Merkmal möchte sie auch im täglichen Umgang mit ihren Patienten angewendet wissen – so lautet ihr Mindestanspruch: „Wir reagieren schnell auf Kundenanfragen und versuchen immer unsere Patienten bestmöglich zu versorgen und zu beraten“. Das Arzneimittel ist in der Regel entweder sofort verfügbar oder innerhalb von wenigen Stunden zum Abholen in der Niederndorfer Hauptstraße 25 bereit. Individuelle Rezepturen werden umgehend hergestellt.

„Ich hoffe, dass das Jubiläum uns einen weiteren Schub in der Geschäftsentwicklung bringt und freue mich über jeden Besucher - nicht nur in der Jubiläumswoche“, sagt Barbara Kuno.

Für das nächste Jahr hat sie bereits Pläne in der Schublade. So möchte sie 2018 den Bereich Pflanzenheilkunde ausbauen. Dafür stellen sie und ihr Team auch unter „MyPhyto“ individuelle Mischungen aus Pflanzenextrakten her. Des Weiteren legt sie großen Wert darauf, dass ihre Mitarbeiter mindestens einmal monatlich intensiv geschult werden. Barbara Kuno möchte, dass sie die Kunden noch individueller beraten können, wenn es etwa darum geht, wie Frau und Mann ihr eigenes Immunsystem und das ihrer Liebsten besser stärken können.

Im Februar lädt die 39-Jährige ihre Kunden zu einer Betriebsbesichtigung bei einem Arzneimittel-Großhändler in der Nähe ein. „So erhalten unsere Kunden einen besseren Einblick in die Logistik der Medikamentenversorgung“. Am 28. Februar steht ein Vortrag von Dr. Hellmut Münch in der Sportgaststätte des ASV-Niederndorf mit dem informativen Thema „Gesunder Darm – gesundes Immunsystem“ an.