Steuerkanzlei Fahl, Konz: Expansion in neuen Räumlichkeiten

Konz. Die Steuerkanzlei Fahl bezieht zum 01. Januar 2018 neue Büroräume in den Schillerarkaden 2 in Konz. „Die Zahl unserer Mandate steigt kontinuierlich, weshalb wir unser Team um zwei weitere Steuerfachangestellte aufstocken konnten“, freut sich Anja Fahl. „Insgesamt bilden wir nun ein siebenköpfiges Kompetenz-Team, wofür die alten Räumlichkeiten in der Brunostr. 28 einfach nicht mehr ausreichten“, erklärt die Steuerberaterin.

Statt vom Stadtteil Karthaus agiere man nun von der Konzer Innenstadt aus, was weitere Synergieeffekte und Vorteile bringe. „Nicht zuletzt für unsere Mandantinnen und Mandaten, die nun unbegrenzt und kostenlos das Parkhaus am Saar-Mosel-Platz in direkter Nähe zu unserer Kanzlei nutzen können“, erläutert Fahl.Die Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen der Steuerkanzlei ändern sich nicht. „Genauso wenig übrigens wie unsere inhaltlichen Schwerpunkte“, betont Anja Fahl. Vor allem kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Luxemburg-Grenzgängern biete man das gleiche, breit gefächerte Portfolio an Beratungsleistungen wie bisher. Dazu zählen u.a.:• Steuererklärungen für Unternehmen, Arbeitnehmer, Grenzgänger der Großregion Trier/Luxemburg, Privatpersonen und Vereine• Buchführung• Lohnabrechnung• Beratung in Bereichen wie Existenz-Gründung, Wahl der geeigneten Gesellschaftsform, Personengesellschafts-Gründung, Kapitalgesellschafts-Gründung, Unternehmens-Umwandlungen, Unternehmens-Nachfolge, Ländergrenzen übergreifende Steuerfragen, Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer, Jahresabschluss, strategische Steuergestaltung und Steuerplanung• Unterstützung und Vertretung bei Betriebs- und SonderprüfungenEin Komplettpaket, das es in sich hat – und dem man nun mit aufgestockter Manpower noch besser gerecht werden könne als bisher schon, konstatiert Anja Fahl, die übrigens nicht „nur“ Steuerberaterin, sondern auch „Betriebswirtin (VWA)“ und „Geprüfte Bilanzbuchhalterin (IHK)“ ist. „Vor allem meine betriebswirtschaftliche Zusatzqualifikation erleichtert es mir häufig, mich in unternehmerische Zusammenhänge hineinzudenken – und so die Anliegen meiner Mandanten stets im Auge zu behalten“, sagt Fahl. Um auch in Luxemburg steuerberatend tätig werden zu dürfen, habe sie außerdem einen weiteren Abschluss als „Expert Comptable“ erworben.

Hintergrund:

Die Steuerkanzlei Fahl, Konz, wurde im Juni 2006 zunächst als „Ein-Frau-Unternehmen“ gegründet und beschäftigt mittlerweile sechs Steuerfachangestellte. Inhaberin ist Anja Fahl, Steuerberaterin und Expert Comptable mit mehr als 27 Jahren Berufserfahrung auf dem Gebiet Steuern. Das Kanzlei-Team unterstützt in erster Linie mittelständische Mandanten sowie Grenzgänger der Großregion Trier/Luxemburg bzgl. Themen wie Steuerberatung, Buchhaltung, Lohnabrechnung, betriebswirtschaftliche Beratung, Existenzgründung, Businesspläne, Unternehmensanalyse/-beratung, Liquiditätsplanung und Finanzierung.