Steyler Aktienfonds mit FNG-Siegel 2017 ausgezeichnet

Drei Sterne belegen anspruchsvolle Nachhaltigkeitsstrategie Berlin/Sankt Augustin, 24.11.2016 – Der „Steyler Fair und Nachhaltig“-Aktienfonds ist mit dem Siegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) für das Jahr 2017 ausgezeichnet worden.

Bei der offiziellen Vergabe in Berlin erhielt der Fonds am Mittwoch das Siegel mit drei von drei möglichen Sternen. Damit wurde seine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie belegt. Der Fonds hat hierfür zusätzliche Punkte in den Bereichen institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Selektions- und Dialogstrategien erzielt. Der Steyler Aktienfonds wurde von der Steyler Ethik Bank in Kooperation mit Warburg Invest aufgelegt.

Wettbewerb um mehr Nachhaltigkeit

38 Fonds haben sich in diesem Jahr um das FNG-Siegel beworben. Von ihnen wurden sieben Fonds mit drei Sternen, 21 Fonds mit zwei Sternen und zehn Fonds mit einem Stern ausgezeichnet. Mit der Vergabe von Sternen will das Forum Nachhaltige Geldanlagen laut eigener Aussage den Wettbewerb um anspruchsvollere nachhaltige Anlagestrategien fördern.

V.l.n.r.: Bernhard Engl, Vorstandsmitglied, FNG; Volker Weber, Vorstandsvorsitzender, FNG; Jutta Hinrichs, Referentin für Ethik und Nachhaltigkeit, Steyler Ethik Bank; Olaf B. Koester, Vorstandsmitglied, FNG

Nachhaltigkeitsansatz wird geprüft

Das FNG-Siegel richtet sich an nachhaltige Publikumsfonds im deutschsprachigen Raum. Der vom FNG entwickelte Qualitätsstandard wird vom unabhängigen Auditor Novethic geprüft und umfasst folgende Mindestanforderungen:

- Transparente und verständliche Darstellung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds im Rahmen des Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds und des FNG-Nachhaltigkeitsprofils

- Ausschluss von Kernkraft, Rüstung und Waffen

- Ausschluss bei Verstößen gegen die Kriterien des United Nations Global Compact

- Mindestens 90 Prozent des Fondsportfolios werden nach Nachhaltigkeitskriterien (soziale und ökologische Verantwortung, gute Unternehmensführung) geprüft.

In allen Kategorien konnte der Steyler Aktienfonds überzeugen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fng-siegel.org.

Rechtlicher Hinweis

Aufgrund der Anlageausrichtung unterliegt der Fonds den Kursschwankungen des möglichen Anlageuniversums.