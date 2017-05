Stiftung Warentest bestätigt: SENI gehört zu den Testsiegern

Inkontinenzslip SENI Active Large und Vorlage San SENI Uni erzielen Spitzenplätze beim umfangreichen Praxistest der unabhängigen Verbraucherorganisation

Biesenthal, den 09. März 2017 – Mit gleich zwei Produkten überzeugt SENI, eine der weltweit führenden Marken für Inkontinenz- und Körperpflegeprodukte, bei den Tests der Verbraucherorganisation Stiftung Warentest. In der aktuellen Ausgabe des Testmagazins wurden aufsaugende Hilfsmittel aus den Kategorien Inkontinenzvorlagen, -slips und Einmalhosen einem großen und ausführlichen Praxistest unterzogen, wobei SENI in zwei Kategorien den ersten bzw. zweiten Platz belegen konnte.

Millionen Menschen auf der ganzen Welt vertrauen auf SENI. Ein unabhängiges Institut hat nun die hohe Qualität der SENI Produkte bestätigt. Für die März-Ausgabe der Stiftung Warentest wurden insgesamt 19 aufsaugende Inkontinenzprodukte von acht verschiedenen Herstellern untersucht. Um eine realitätsnahe Überprüfung der Hilfsmittel zu gewährleisten, erfolgte die Bewertung der Produkte fast ausschließlich durch Betroffene selbst. SENI überzeugte mit ihrem Inkontinenzslip SENI Active Large und der Vorlage San SENI Uni und gehört in den Bereichen Einmalhosen (Pants) und Vorlagen zu den bestbewerteten Produkten. Insgesamt 200 betroffene Testpersonen testeten die Hilfsmittel auf ihre Alltagstauglichkeit hin in den Kategorien Funktion, Tragekomfort, Handhabung und Informationen auf der Verpackung.

SENI überzeugt in den Kategorien Vorlagen und Einmalhosen durch höchste Qualität

Bei den Inkontinenzvorlagen erzielte SENI mit der San SENI Uni in allen Untersuchungskategorien gute Testergebnisse und kann sich somit Testsieger nennen. Die schnelle Flüssigkeitsaufnahme sowie der sichere Auslaufschutz wurden von den Probanden als besonders positiv bewertet. Gleichzeitig überzeugte die Vorlage im Bereich Tragekomfort durch ein angenehmes Tragegefühl, Diskretion und ihre anatomische Passform. Der Inkontinenzslip SENI Active Large erhielt ebenfalls eine positive Bewertung und landete in der Kategorie Einmalhosen (Pants) auf dem zweiten Platz. Die Tester lobten dabei das hohe Saugvermögen und den hohen Tragekomfort. „Wir sind sehr stolz, dass wir mit unseren Produkten SENI Active Large und San SENI Uni beim Test der Stiftung Warentest zu den Besten gehören. Das positive Qualitätsurteil ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und bestärkt uns, auch in Zukunft in die Weiterentwicklung unserer Produkte zu investieren“, erklärt Piotr Daszyński, Geschäftsführer von TZMO Deutschland.

In der Kategorie Windelhosen überzeugte die Super SENI Large vor allem in den Bereichen Tragekomfort und Handhabung und liegt fast gleichauf mit dem Testsieger. Aufgrund eines irreführenden Vergleiches mit nicht vergleichbaren Saugstärken der getesteten Produkte, schnitt die Super SENI Large mit dem Gesamturteil „Befriedigend“ ab. Durch die unterschiedlichen Saugstärke-Level der getesteten Produkte ist das Ergebnis nicht aussagekräftig.