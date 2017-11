Neue Design-Linie „still erotic“ von amyline hebt den guten alten Still-BH aus der Liebestöter-Ecke in die Verführer-Lounge

Amyline Still-BH /Erotik BH Secret of Desire (Copyright: stilldessous.com)

Können Still-BHs die Phantasie anregen? Ja - wenn der Still-BH den nötigen Sex-Appeal hat, findet das Team des Umstandsmode-Labels amyline.Das Abklappen eines Still-BH-Cups hat bisher vor allem das hungrige Baby erfreut. Mann waren allenfalls neidvolle Blicke auf den hungrigen Nachwuchs vergönnt, der sich an der wohlgeformten Mutterbrust nährte. Doch die Stillzeit ist nicht nur eine Zeit des Gebens, auch das Nehmen sollte nicht zu kurz kommen, findet das Designer-Team von amyline um die Geschäftsführerin Christine Jerxsen: Das junge Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, Still-BHs für jeden Geschmack anzubieten. Frauen sollen sich nicht nur als Ernährerin des Babys sehen, sondern sich auch der eigenen Schönheit bewusst sein. Der weibliche Körper durchlebt in der Stillzeit eine große Veränderung und strahlt in seinen plötzlich auftretenden Rundungen eine besondere Weiblichkeit und Anziehungskraft aus.Den Körper in dieser Zeit als Geschenk anzunehmen, fällt nicht jeder Frau leicht. Doch gerade die Körbchengröße, die in dieser einzigartigen Still-Zeit wächst, ist ein sinnlicher Pluspunkt, der über manches Pölsterchen zu viel hinwegtröstet. Mit der Symbiose von klassischem Still-BH und erotischem BH wollen die Designer eine Grenze überschreiten, die der Stillenden und ihrem Partner Freude an der Stillzeit schenkt. Denn die Stillzeit ist kurz – es wäre schade, sie nicht mit allen Sinnen zu genießen.Die Modelle von amyline sind ausschließlich im Online-Shop von stilldessous.com erhältlich. Neben erotischen Still-BHs ist man dort auf das Angebot von Still-BHs in großen Größen spezialisiert – über 90 Modelle in klassischen, modischen und verführerischen Varianten werden angeboten. Das gesamte Sortiment kann auf http://www.stilldessous.com angesehen werden.