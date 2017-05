Berlin. Am kommenden Wochenende lädt Roth-Massivhaus Bauinteressierte nach Teltow zur Besichtigung eines Hauses Wismar ein.

Vor Ort werden Berater des familiengeführten Bauunternehmens sein, die Fragen rund um die Planung und den Bau beantworten.

Der Archetyp mit Satteldach steht bei Bauherren hoch im Kurs, denn das schlanke Haus bietet überraschend viel Platz und eignet sich bestens für kleine Grundstücke. Architektonische Details wie die Rechteckfenster im Spitzbodengiebel und vier französische Balkone tragen nicht nur zu einem stilvollen Anblick bei, sondern zaubern besonders helle Räume. Fenster mit Oberlichtsprossen versprühen Landhauscharme.

Ca. 122 Quadratmeter Wohnfläche stehen den Bewohnern auf zwei Etagen zur Verfügung. Mit gut 30 Quadratmetern wurde der Wohn- und Essbereich weiträumig gestaltet. Dieser erstreckt sich über die gesamte Hausbreite. Zweiflügelige Terrassentüren ermöglichen einen weiten Blick in den Garten und versorgen den großzügigen Bereich mit viel natürlichem Licht. Der eingerückte Terrassenbereich schützt nicht nur die Gartenmöbel vor Witterung, er ist darüber hinaus in den warmen Sommermonaten ein beliebter Treffpunkt der Familie. Die Küche wird hier als abgeschlossener Raum realisiert mit einem Zugang vom Flur und über einer dekorativen Ganzglastür in den Wohnbereich. Komplettiert wird die Etage durch ein Gäste-WC sowie einen Hauswirtschaftsraum.

Haus „Wismar“ kann am Wochenende in 14513 Teltow besichtigt werden. Foto: Roth-Massivhaus

Über eine viertelgewendelte Treppe gelangen die Bewohner ins Obergeschoss. Die Drempelhöhe wurde hier auf ca. 1,10 Meter angehoben, so können die Hausherren den Platz unter den Dachschrägen bestens nutzen.

Drei nahezu gleich große Räume, welche sich in zwei Kinder- und das Elternschlafzimmer aufteilen, befinden sich in der ersten Etage. Das große Familienbad verfügt über eine Badewanne, Dusche, zwei Waschbecken und ein WC.

Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe sorgt für effiziente Beheizung. Die Fußbodenheizung im gesamten Haus verspricht Behaglichkeit.

Am 13. und 14. Mai steht jeweils zwischen 13 und 16 Uhr in 14513 Teltow für Bauinteressierte die Tür offen.

(Anschrift unter: http://www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen ).