Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt an der Dittchenbühne

(Elmshorn/6.12.2016) Gut besucht und gut angekommen ist der Weihnachtsmarkt des „Forum Baltikum – Dittchenbühne“, der am vergangenen Wochenende nach zweijähriger Pause wieder stattfand.

Die Besucher zeigten sich sehr angetan von den unterschiedlichen Ständen und dem reichhaltigen Sortiment weihnachtlicher Geschenkideen. „Eine gute Mischung!“ wurde immer wieder gelobt. Sehr gut kam auch das spezielle Angebot für Kinder an: Die Märchenstunden bei Renate Neufeldt und das Kinderkino fanden bei den Kleinen großen Anklang - so dass die Eltern Gelegenheit hatten, in Ruhe an den Weihnachtsmarktständen zu stöbern.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt beim Weihnachtsmarkt der Dittchenbühne: Neben hausgemachten Grillwürsten, die begeisterten Zuspruch fanden, waren auch Crêpes, heißer Kakao und die handgemachte Schokolade sehr beliebt. Und nicht zu vergessen die große Kuchenauswahl, die von den Kindergarten-Eltern zugunsten des Kindergartens verkauft wurde. Dittchenbühnen-Chef Raimar Neufeldt: „Wir möchten uns bei allen Besuchern bedanken, aber auch noch einmal ganz besonders bei allen Eltern für ihre freiwillige Hilfe, ohne die dieser Weihnachtsmarkt so nicht möglich gewesen wäre!“

Gut besucht und gut angekommen ist der Weihnachtsmarkt des „Forum Baltikum – Dittchenbühne“, der am vergangenen Wochenende nach zweijähriger Pause wieder stattfand. Die Besucher zeigten sich sehr angetan von den unterschiedlichen Ständen und dem reichhaltigen Sortiment weihnachtlicher Geschenkideen. „Eine gute Mischung!“ wurde immer wieder gelobt. Sehr gut kam auch das spezielle Angebot für Kinder an: Die Märchenstunden bei Renate Neufeldt und das Kinderkino fanden bei den Kleinen großen Anklang - so dass die Eltern Gelegenheit hatten, in Ruhe an den Weihnachtsmarktständen zu stöbern.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt beim Weihnachtsmarkt der Dittchenbühne: Neben hausgemachten Grillwürsten, die begeisterten Zuspruch fanden, waren auch Crêpes, heißer Kakao und die handgemachte Schokolade sehr beliebt. Und nicht zu vergessen die große Kuchenauswahl, die von den Kindergarten-Eltern zugunsten des Kindergartens verkauft wurde. Dittchenbühnen-Chef Raimar Neufeldt: „Wir möchten uns bei allen Besuchern bedanken, aber auch noch einmal ganz besonders bei allen Eltern für ihre freiwillige Hilfe, ohne die dieser Weihnachtsmarkt so nicht möglich gewesen wäre!“