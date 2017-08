Strafanzeige gegen Bert Rürup (Ex-Vorsitzender der Sachverständigenkommission)

Wie wir erfahren haben, wurde heute bei der Polizei Nordrhein-Westfalen Strafanzeige gegen Bert Rürup gestellt.

Bert Rürup war von 2002 bis 2003 Vorsitzender der Sachverständigenkommission sowie der Kommission für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme (Rürup-Kommission). In diesen Funktionen war er entscheidend verantwortlich für die Arbeit der Kommissionen, die die Grundlagen für das fehlerhafte Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) bildeten, wodurch Millionen von gesetzlich Versicherten um viele Milliarden geschädigt wurden und werden.

Die Vorwürfe lauten, Bert Rürup hatte damals wider besseren Wissens unter anderem vorsätzlich ignoriert, dass

a) die vom Bundesverfassungsgericht verwendeten Beträge für Renten größtenteils unmöglich zu erreichen waren,

b) die vom BVerfG teilweise angenommenen Pensionshöhen zu niedrig bzw. gar nicht möglich waren,

c) die Pflichtversicherten und Rentner gegenüber Beamten und Pensionären beträchtliche steuerliche Nachteile hatten,

d) die zugrundeliegenden Daten des Bundesverfassungsgerichtes auf offensichtlichen Berechnungsfehlern bezüglich der versicherungsfremden Leistungen bzw. des zu geringen Bundeszuschusses basierten.

Bert Rürup soll vorsätzlich gehandelt haben, weil er sich zuvor mehrfach zu d) anderslautend geäußert hatte.

Von März 2002 bis März 2003 hatte Bert Rürup den Vorsitz in der Sachverständigenkommission (SVK) zur Neuordnung der Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und Alterseinkommen inne und von November 2002 bis August 2003 den Vorsitz in der Kommission für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme (Rürup-Kommission).



