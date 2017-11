Die quayou GmbH bietet nun ein Magazin für KMU zu Management- und Controllingthemen an. Dieses Magazin bietet Lesern eine spannende und praxisnahe Möglichkeit zur beruflichen Weiterbildung, wie auch schon die eBooks, eLearning-Kurse und -Lehrgänge des Weiterbildungsanbieters quayou.

Die Artikel analysieren anschaulich die Strategien erfolgreicher Unternehmen und geben Tipps zum Nachmachen.

quayou will Business-Know-how schneller anwendbar machen. Das Magazin ist ein weiterer Schritt des Unternehmens, um unkompliziert und unterhaltsam Strategien fürs Business zu vermitteln. Es eignet sich für alle, die bewährte und nachahmbare Strategien lernen wollen, die schon andere erfolgreich gemacht haben.

Best Practice von A bis Z – von Airbnb bis Zalando

Im Magazin finden sie spannende Artikel, die u. a. Best Practice-Beispiele analysieren und die Möglichkeit zum Nachmachen bieten.

Als erstes Best Practice Beispiel analysiert das quayou Magazin den Online-Shop Zalando: Wer ist eigentlich Zalando? Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren von Zalando? Wie kann man diese Erfolgsfaktoren nachmachen? Wie kann man z. B. den Erfolg der „Schrei vor Glück“-Werbung erklären und schließlich selbst Werbung mit dem gleichen Erfolgspotenzial kreieren?

Doch auch andere brennende Fragen von KMU will die Redaktion des Magazins in informativen Ratgebern und praxisorientierten Anleitungen beantworten: Wie funktioniert Datenschutz im Unternehmen? Wie führe ich eine Mitarbeiterbefragung durch? Welches ist das richtige Budgetierungsverfahren für mich? Wie kann ich selbst Bilanzen erstellen? Oder wie finde ich neue Mitarbeiter über Social Recruiting? Viele weitere Artikel werden diese Themen zukünftig weiterführen. Schon bald folgen aber auch neue Themen wie das richtige SEO-Marketing oder die Umsetzung der Lean Startup Methode. Hier erfahren Interessierte dann, was Skype und Airbnb gemeinsam haben und was ihren Erfolg erst ermöglicht hat.

Mit Fokus auf die Praxis

Das Magazin möchte den Lesern Recherchearbeit abnehmen: Wenn man zum Beispiel wissen möchte, wie Budgetierung funktioniert, gibt es einen Artikel, der einen Einstieg in das Thema ermöglicht und den Leser gleich weiter zur Auswahl des richtigen Budgetierungsverfahrens leitet. Und schließlich gibt es auch eine Anleitung, wie dieses Verfahren dann in der Praxis umgesetzt werden kann. Dieser Praxisbezug erleichtert es besonders Einsteigern und Laien auf einem Gebiet, sich schnell in ein neues Thema einzufinden.