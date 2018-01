Strategischer Investor GETEC Energie Holding GmbH steigt bei erfolgreicher Hannoveraner App-Plattform smapOne ein

Die GETEC Energie Holding GmbH (GETEC-Gruppe) aus Hannover/Magdeburg ist bei der deutschen smapOne AG eingestiegen und investiert damit in eine innovative Lösung für Unternehmen, die ihre Prozesse digital umsetzen wollen.

Durch die Partnerschaft soll das Angebot der smapOne AG ausgebaut und ein Wachstum in neue Bereiche ermöglicht werden.

„Die Digitalisierung beschäftigt seit Jahren die Wirtschaft und Unternehmen auf der ganzen Welt. Marktanforderungen verändern sich, die Herausforderungen für Unternehmen werden größer, aber auch viele Chancen eröffnen sich. Trotzdem tun sich viele mit dem Einstieg in die digitale Transformation schwer. Die Gründe dafür sind verschieden: Angst vor einem hohen Arbeitsaufwand und Kosten oder fehlendes Know-How. Diese Themen sehen wir in unserem täglichen Geschäft auch mit Kunden und Partnern und genau hier setzen die Lösungen von smapOne an“, erklärt Dr. Karl Gerhold, Geschäftsführender Gesellschafter der GETEC-Gruppe.

Wer ist smapOne?

smapOne (http://www.smapOne.com ) ermöglicht Unternehmen einen einfachen Einstieg in die digitale Transformation und befähigt jeden Mitarbeiter Prozesse und Ideen leicht in Apps umzusetzen und zu optimieren – und das alles ohne Programmierkenntnisse. Business-Apps lassen sich in nur 30 Minuten vollständig erstellen und in den produktiven Einsatz bringen.

„Im Mai 2014 beginnt die Erfolgsstory von smapOne. Der Kernidee folgend, wollten wir die Menschen in den Vordergrund stellen, so dass jeder in die Lage versetzt wird, die Digitalisierung selbst zu gestalten. Seitdem haben wir vielen Unternehmen den Einstieg in die Digitalisierung leichter gemacht. Wir haben uns bewusst für Hannover und eine Niederlassung in Dresden entschieden, zwei Startup-Cities mit enormem Potential und guten Rahmenbedingungen.

Bereits kurze Zeit nach der Gründung haben wir es geschafft, auch bei namhaften Kunden wie bspw. der Senvion (Energie-Lösungen) oder Europapark die Prozesse nachhaltig zu optimieren. Mit Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Wohnwirtschaft, Dienstleistung, Logistik, Maschinenbau und weiteren Branchen bietet smapOne eine Vielzahl von mobilen Lösungen, wie bspw. Protokolle, Checkliste und Dokumentationen an“, verrät Sven Zuschlag, CEO der smapOne AG. „Mit dem neuen strategischen Investor können wir die gute nationale und internationale Marktposition sowie unsere Anwendungsbereiche weiter ausbauen.“

Über die GETEC-Gruppe (http://www.getec.de )

Der Energiedienstleister GETEC wurde 1993 in Magdeburg gegründet und ist seit rund 25 Jahren in den Energiemärkten tätig. GETEC ist Pionier in der Entwicklung kundenorientierter und zukunftsfähiger Energiedienstleistungen. Dazu gehören zum Beispiel die Errichtung und der Betrieb von Arealnetzen, die Realisierung maßgeschneiderter Energieversorgungsmodelle sowie die Entwicklung und der Ausbau nachhaltiger Energielösungen. Die GETEC bietet darüber hinaus Contractingleistungen im Industrie- und Immobilienbereich samt Telekommunikation an. Zur GETEC und ihren Beteiligungen gehören mehr als 1.500 Mitarbeiter.

Über den Hannover Beteiligungsfonds (HBF) (http://www.invest-impuls.de )

Unter Invest-Impuls führt die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft der Stadt und Region Hannover, die hannoverimpuls GmbH, zwei regionale Beteiligungsfonds. Mit insgesamt 28 Mio. Euro Kapitalausstattung bietet keine andere Region in Deutschland jungen Technologieunternehmen eine so umfassende Finanzierungsunterstützung. Die EnjoyVenture Management GmbH steht Start-up-Unternehmen als professionelles Fondsmanagement zur Verfügung.

Über die NBank (http://www.NBank.de )

Die NBank ist die Investitions- und Förderbank des Landes Niedersachsen mit Hauptsitz in Hannover. Am 1. Januar 2004 hat sie ihr operatives Geschäft aufgenommen.

In Niedersachsen ist die NBank für die Beratung und Bewilligung der Förderprogramme aus Landes-, Bundes- und EU-Mitteln zuständig. Zum Aufgabenbereich zählen als Landesförderinstitut die Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Wohnraum- und Infrastrukturförderung. Über die Kapitalbeteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH (NKB) stellt die NBank Beteiligungskapital für kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung.