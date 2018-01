Stress loslassen und Gelassenheit finden

Möchten Sie Ihrem Körper und Geist ganz bewusst ein wenig Zeit der Ruhe gönnen? Einfach mal die Seele baumeln lassen? Wenn Sie das tun, werden Sie sich danach erholt fühlen, gestärkt und kraftvoll, in sich ruhend.

Sie fühlen sich, als hätten Sie ein paar Tage Urlaub gemacht. Erlauben Sie sich einfach so, mitten im Alltag, einmal einen Tag „Auszeit"!

Der Tages-Workshop STRESS LOSLASSEN - GELASSENHEIT FINDEN Eine Achtsamkeits-Workshop zur Ent-Stressung und Ent-Schleunigung von Konstanze Quirmbach, Gestalttherapeutin und LifeCoach macht das möglich. Achtsamkeit ist der Königsweg der Pausen. In dem Workshop STRESS LOSLASSEN – GELASSENHEIT FINDEN verbringen sie in einer kleinen Gruppe einen Tag voller Achtsamkeit.

Sie erlernen verschiedene Übungen und Techniken, die auch in Ihren Alltag passen und Ihnen helfen, nicht im Hamsterrad zu laufen. Statt sich antreiben zu lassen, übernehmen Sie selbst die Regie. Sie werden sehen: Das macht einen gewaltigen Unterschied. Eine achtsame innere Haltung erlaubt Ihnen mehr Kontrolle und bewusstes Handeln. Sie tun immer öfter das, was Sie wirklich wollen, und nicht nur das, was Sie sollen. Das gilt im privaten Kontext, im beruflichen Umfeld, bei alltäglichen Aufgaben und im Umgang mit anderen Menschen – gerade auch in besonders stressvollen Situationen. Sie arbeiten konzentrierter, sind leistungsfähiger, selbstbewusster und gleichzeitig verständnisvoller und deutlich entspannter.

An einem Tag – in sieben Stunden, von 10 bis 17 Uhr– lässt sich vieles lernen. In dem Preis von 90,00 Euro sind Handout, Tagebuch und Getränke enthalten. Sie nehmen also mehr als nur innere Gelassenheit mit nach Hause.

"Dieser Tag war genau das, was ich sehr gebraucht habe, weil alles so ehrlich und aufrichtig war und ich Dinge in meinen Alltag transportieren kann. Ich habe direkt angefangen, wieder mich etwas mehr zu sehen und der Wunsch, mit mir genauso achtsam umzugehen, wie mit vielen anderen Dingen, die ich tue, ist riesengroß", war das Feedback einer Teilnehmerin des letzten Workshops.

STRESS LOSLASSEN - GELASSENHEIT FINDEN

Achtsamkeits-Workshop zur Ent-Stressung und Ent-Schleunigung.

Termine: 1. März 2018 / 21. April 2018Ort: MontabaurTermine: 1. März 2018 oder 21. April 2018Informationen und Anmeldung: https://achtsamkeit-entdecken.de/achtsamkeitstag.php