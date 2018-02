Stromwerbung mit Fokus auf Solar, Wind und Wasser

172 Millionen Euro beträgt das Werbevolumen der Stromanbieter in Deutschland.

Alle zehn Topwerber kommunizieren im Produktmarkt ‚Erneuerbare Energien‘. Im Durchschnitt werben 61 Stromanbieter pro Monat für ihre Produkte.

Esslingen am Neckar, 09. Februar 2018 – Für die mediale Kommunikation haben die Werbungtreibenden innerhalb von zwölf Monaten 172 Millionen Euro für Werbeschaltungen in Deutschland ausgegeben. Innerhalb von fünf Jahren hat sich das Werbevolumen verdoppelt, zuletzt mit einer leichten Abschwächung. Pro Monat werben im Durchschnitt 61 Unternehmen für ihre Produkte. Der Produktmarkt ‚Erneuerbare Energien‘ zeigt sich über mehrere Jahre kontinuierlich werbestark mit aktuell 56 Millionen Euro. Zuwächse verzeichnen zudem die Teilmärkte Brennstoffe und SmartHome. Seit Jahren ist TV das Top-Medium, aktuell mit einem Anteil von 75 Prozent. Jeder sechste Werbeeuro fließt in Internetwerbung.

Mit innogy, lifestrom und SimplyGreen stehen drei junge Unternehmen an der Spitze des Strom-Werberankings. Zusammen repräsentieren sie 62 Prozent des gesamten Werbeaufkommens. Fünf der zehn Topwerber haben ihr Werbeaufkommen aufgestockt, innogy und SimplyGreen mit zweistelligen Millionenbeträgen. Auffallend ist die starke Aktivität der zehn Topwerber im Produktmarkt erneuerbare Energien. Alle zehn Anbieter bewerben dieses Produkt. Imagewerbung schalten acht Unternehmen, für konventionellen Strom werben sieben der Top-10.

Über die Studie:

Die „Werbemarktanalyse Stromanbieter 2018“ von research tools untersucht die Werbeausgaben von Stromanbietern in Deutschland. Sie gibt auf 161 Seiten Einblick in Trends, Benchmarks und Strategien in sechs Teilmärkten, darunter erneuerbare Energien, Smart Home, konventioneller Strom. Neben der Entwicklung von Werbespendings für 170 Werber werden Fünf-Jahres-Trends erstellt. Eine Analyse der Kommunikationsstrategien zehn wichtiger Werbungtreibender untersucht quantitative und qualitative Parameter und zeigt bedeutende Werbemotive.

Die vorliegende Werbemarktanalyse basiert auf Daten und Motiven von AdVision digital.