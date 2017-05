Studenten fangen und untersuchen Fledermäuse

Das Eichsfeld zählt zu den wichtigen Verbreitungsgebieten von Fledermäusen in Thüringen.

Die Studierenden begutachten die aufgestellten Fangnetze (Foto: D. Fleischmann).

[Großes Bild anzeigen]

Somit war der Rusteberg in der Gemeinde Marth schnell als Ziel einer gemeinsamen Exkursion der Stiftung FLEDERMAUS und Studierenden des Masterstudiengangs Landschaftsarchitektur der Fachhochschule Erfurt identifiziert. Die Stiftung FLEDERMAUS engagiert sich für die Studenten-Ausbildung an der FH Erfurt und arbeitet dafür u.a. mit Prof. Dr. Brunzel von der Fachrichtung Landschaftsarchitektur, Fachgebiet Biologische Vielfalt und Artenschutz zusammen. Durch die gemeinsame Exkursion, die am 15.05.2017 im Rahmen der Artenschutz-Lehrveranstaltung „Projekt Natura 2000“ stattfand, erhielten die Studierenden praxisnahe Einblicke in die Arbeit mit den artenschutzrechtlich bedeutsamen Fledermäusen. Während einer vor Ort laufenden Erfassung der lokalen Fledermausarten konnten unter fachkundiger Anleitung Fledermäuse hautnah erlebt und das Methodenspektrum der modernen Fledermausforschung kennengelernt werden.Eingebunden war die Exkursion in ein aktuelles Projekt der Stiftung FLEDERMAUS, bei dem in Marth das Quartier einer Kolonie des Großen Mausohrs – die Wiesenmühle - mit Mitteln des Landes Thüringen und der EU renoviert wird. Ein Vertreter der Gemeinde Marth überzeugte sich vor Ort von den durchgeführten Untersuchungen.Die Rufe von Fledermäusen wurden mit verschiedenen Fledermausdetektoren aufgenommen und ausgewertet. Ein besonderes Erlebnis war der Netzfang, bei dem Fledermäuse mit Stellnetzen gefangen wurden. Die Art der gefangenen Fledermäuse wurde bestimmt und einige Exemplare der Art Großes Mausohr wurden mit Minisendern versehen. Das Signal der Minisender sollte die Fledermausforscher anschließend zu den Quartieren der besenderten Fledermäuse führen.Die Mitarbeiter der Stiftung FLEDERMAUS diskutierten mit den Studierenden die Ergebnisse der Netzfänge sowie der akustischen Erfassung und verglichen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden.

Prof. Dr. Brunzel war mit der Exkursion zufrieden: „Die Studierenden wissen nach dieser Exkursion für ihr späteres Berufsleben mehr über die extrem planungsrelevanten Fledermäuse als ich zu Zeiten meines selbstständigen Berufslebens im Bereich der Umweltplanung je wusste!". Auch die Studierenden zeigten sich begeistert und nahmen viele Eindrücke und Erkenntnisse aus einer faszinierenden Nacht mit.