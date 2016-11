Investmentfonds erleben derzeit unter Privatanlegern einen handfesten Nachfrageaufschwung.

Wie die Studie „Asset Management Industry Market Sizing 2016-2021“ herausfand, werden vor allem Multi-Asset-Fondsportfolios in Zukunft stärker gefragt sein. Die Basis für die Entwicklung legt die Nullzinspolitik der Zentralbanken, die Anleger dazu zwingt, ihr Kapital auf nicht festzinsgebundene Geldanlagen zu verteilen. Das Investment in aktive, offene Fonds verspricht nicht nur derzeit höhere Renditen, sondern wird, wie aktuelle Studien und Umfragen untermauern, auch in Zukunft eine konkurrenzfähige und relativ krisenfeste Geldanlage darstellen.

Die Realität unter Anlegern aber zeigt noch immer: Viele Bürger nutzen ihre Chancen nicht und setzen stattdessen lieber auf konventionelle Sparanlagen. Der Grund: mangelnde Finanzbildung. Nicht wenige Kunden setzen aus Unkenntnis auf zinsgebundene Anlagen ihrer Hausbank, auch wenn diese, bedingt durch den „Nullzins“ der EZB und die Inflation, keine realen Renditen mehr abwerfen. Doch das Interesse an den rentierlicheren Fondsinvestments wächst. Daher verwundert es nicht, dass Kunden bei ihren Anlageentscheidungen in Sachen Fonds verstärkt auf persönliche, bankenunabhängige Beratung setzen, wie sie die ascent AG aus Karlsruhe anbietet.

Eine aktuelle Studie des amerikanischen Beratungshauses „Strategic Insight“ hat außerdem herausgefunden, dass aktiv gemanagte Fonds – also Fonds, welche persönlich durch einen Fondsmanager zusammengestellt und betreut werden –, deutlich an Popularität gewonnen haben. Das Beratungshaus prognostiziert auf Basis dieser Ergebnisse, dass das weltweit in aktiven Publikumsfonds verwaltete Vermögen in den kommenden fünf Jahren um knapp vier Billionen auf insgesamt 15 Billionen US-Dollar wachsen wird – ein Plus von mehr als 36 Prozent. Fonds liegen international im Trend.

Vor allem ein gemischtes Fondsportfolio, bei dem Anleger ihre Investitionen über mehrere Anlageklassen wie Aktienfonds usw. verteilen können, erfreuen sich bei vielen Privatanlegern großer Beliebtheit, da sie gute Renditechancen und eine effektive Kapitalstreuung bieten – Stichwort: Diversifikation. Finanzexperten wie die ascent AG legen ihren Schwerpunkt auf eine maximal individuelle Beratungsleistung, um für Anleger zeitgemäße Konzepte für den Vermögensaufbau zu entwickeln und die zum Bedarfsprofil passenden Fonds empfehlen zu können.

