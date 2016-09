Studienkreis eröffnet 100sten Expansionsstandort in München-Schwabing

Nachhilfe-Institut will verstärkt Schulen von Wettbewerbern hinzukaufen

Seit Anfang 2013 hat der Nachhilfeanbieter Studienkreis soeben seinen 100sten neuen Standort eröffnet, der sich in München-Schwabing befindet. „Die Eröffnung und Übernahme neuer Standorte werden wir auch in den kommenden Monaten und Jahren konsequent vorantreiben“, erklärt Stefan Berg, der beim Studienkreis für das Geschäftsfeld Expansion zuständig ist. „Seit 2013 steigt die Anzahl unserer Neueröffnungen pro Jahr stetig an. Im kommenden Jahr werden die Expansionsstandorte schon mehr als ein Fünftel aller von der Studienkreis GmbH selbst geführten Standorte ausmachen.“ Die neuen Niederlassungen leisten damit einen wesentlichen Wachstumsbeitrag für das Unternehmen.

In der Vergangenheit hat der Studienkreis immer wieder Nachhilfeschulen von einstigen Wettbewerbern übernommen und erfolgreich weiterbetrieben. Eine gute Nachricht für Inhaber von Nachhilfeinstituten, die ihr Geschäft nicht mehr weiterführen wollen und sich nach einem seriösen Käufer umschauen. Stefan Berg: „Die Eigentümer stecken meist einen Großteil ihrer beruflichen Laufbahn und viel ‚Herzblut‘ in ihre Schulen.“ Deshalb sei mit dem Erwerb eines Instituts immer eine große Verantwortung gegenüber dem Voreigentümer verbunden und auch gegenüber den Schülern, ihren Eltern und den Nachhilfelehrern. Dessen sei sich der Studienkreis bewusst. „Ein potenzieller Verkäufer kann sicher sein, dass sein Institut bei uns in guten Händen ist“, so Stefan Berg.

„Dafür stehen unsere Marke, unser hoher pädagogischer Qualitätsanspruch sowie die umfassenden Erfahrungen, die wir bei der Übernahme und Führung von Nachhilfeschulen haben. Wir freuen uns darauf, mit möglichst vielen interessierten Wettbewerbern ins Gespräch zu kommen und auf Angebote, die wir selbstverständlich gewissenhaft prüfen und vertraulich behandeln werden.“