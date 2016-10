Studienkreis ist zum vierten Mal Service-Champion

Institut wurde erneut als bester Nachhilfeanbieter in Deutschlands größtem Service-Ranking ausgezeichnet

Bereits zum vierten Mal hintereinander ist das Nachhilfeinstitut Studienkreis zum „Service-Champion“ gekürt worden. Das ist das aktuelle Ergebnis von Deutschlands größtem Service-Ranking, das jährlich von der ServiceValue GmbH in Kooperation mit der Tageszeitung DIE WELT und der Goethe Universität Frankfurt durchgeführt wird. Aktuelle und ehemalige Kunden von elf Unternehmen der Nachhilfebranche wurden gefragt, ob sie bei ihrem Institut einen sehr guten Service erlebt hätten. Dabei schnitt der Studienkreis bei seinen Kunden erneut am besten ab und erhielt dafür das Siegel „Service-Champion Nr. 1 der Nachhilfeanbieter 2016“.

Auf den weiteren Plätzen folgen die Abacus-Nachhilfe, die Schülerhilfe und die AHA! Nachhilfe. „Ich freue mich sehr über unseren vierten Erfolg in Serie als Nummer 1 der Nachhilfe in Deutschlands größtem Service-Ranking“, so Studienkreis-Geschäftsführer Lorenz Haase.

Studienkreis ist Seriensieger in Deutschlands größtem Service-Ranking.

„Unsere Kunden wissen unseren Service dauerhaft zu schätzen und belohnen uns regelmäßig mit dieser schönen Auszeichnung. Dafür bin ich dankbar.“ Der Service des Studienkreises reicht von der ausführlichen Eingangsdiagnostik über die auf jeden Schüler individuell zugeschnittenen Förderpläne, die Dokumentation der Lernfortschritte bis hin zu regelmäßigen Gesprächen mit den Eltern. Mit seiner Hausaufgaben-Soforthilfe und seiner Online Lern-Bibliothek bietet der Studienkreis seinen Kunden als Ergänzung zum Nachhilfeunterricht zusätzliche Dienstleistungen über das Internet an. Die Qualität seiner Leistungen lässt das Unternehmen kontinuierlich durch den TÜV Rheinland überprüfen.

Das Kölner Analyseinstitut ServiceValue misst seit 2010 mit dem sogenannten Service Experience Score (SES) das Serviceerleben beim Kunden. Dieses Instrument gibt in Prozentpunkten an, wie viele Kunden im Kontakt mit dem jeweiligen Unternehmen einen sehr guten Service erlebt haben. Das Ranking der Service-Champions wird jährlich aktualisiert und von DIE WELT und der Goethe-Universität Frankfurt begleitet.

Ihm liegen rund 1,5 Millionen Kundenurteile für 303 Branchen zugrunde.