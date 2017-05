Studierendenkonferenz SIAA 2017 in Mainz

Unter dem Thema „Kulturgüterschutz – Bewusstsein für unser gemeinsames Erbe“ findet am 10. und 11. Juni 2017 erstmalig eine von Studierenden der Ägyptologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz organisierte Konferenz statt.

Bei dieser interdisziplinär angelegten Veranstaltung treffen sich renommierte nationale und internationale Speaker aus den Arbeitsbereichen der Altertums- und Rechtswissenschaften zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch.

In den Vorträgen werden dabei insbesondere wichtige Fragen thematisiert, wie beispielsweise nach geeigneten gesetzlichen Voraussetzungen zum Schutz vor Plünderungen und Zerstörungen von (Welt-)Kulturerbe. Darüber hinaus sollen Diskussionen darüber stattfinden, wie man bereits im Rahmen des Studiums der Altertumswissenschaften ein Bewusstsein für die Erhaltung von archäologischen Objekten unter Wahrung bestimmter ethischer Grundsätze schafft.

Kulturgüterschutz ist nicht erst seit der Zerstörung von Palmyra (Syrien) ein brisantes und aktuelles Thema. Auch in Deutschland ergeben sich immer wieder Konflikte zwischen den wirtschaftlichen Interessen privater Schatzsucher und den wissenschaftlichen Belangen von Archäologen, für die der Erhalt von Objekten in ihren Fundkontexten essentiell ist. Daneben wird auch die Problematik der Kriegsfinanzierung durch sogenannte „Blutantiquitäten“ auf der Konferenz thematisiert.

Neben den erwähnten Vorträgen und Diskussionen wird es Posterpräsentationen und so genannte „Active Sessions“ geben, bei der die Gäste aktiv an der Bewertung und Lösung eines realen Problem-Szenarios teilhaben können.

Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Studierende, sondern auch an die breite, interessierte Öffentlichkeit. Tickets können online bis zum 7. Juni 2017 registriert werden. Bei Tickets an der Tageskasse wird ein geringer Aufschlag erhoben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.siaa-mainz.de.

Kontaktinformationen

SIAA Studierendenkonferenz Innovative und Aktive Altertumswissenschaften Mainz

Arbeitsbereich Ägyptologie

Ansprechpartnerin: Peggy Zogbaum

Hegelstr. 59

55122 Mainz

Tel.: (06 131) 950 62 88

E-Mail:

Website: www.siaa-mainz.de

Facebook: https://www.facebook.com/SIAAMainz

Twitter: https://twitter.com/SIAA_Mainz