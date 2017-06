Styla und Mobizcorp intensivieren Zusammenarbeit

Berlin, 8.6.2017: Die Berliner content commerce suite Styla kooperiert mit dem internationalen Digital Commerce Consulting & Service Unternehmen Mobizcorp – gemeinsam werden Kräfte gebündelt und die Themen Content und Commerce enger verknüpft.

Die von Mobizcorp entwickelte Schnittstelle zwischen Styla und der Salesforce Commerce Cloud hilft Marketing- und e-Commerce-Verantwortlichen durch effizienteres Online-Publishing die Seitenverweilzeiten und Conversion Rates zu erhöhen. Mit der Integration beider Systeme, können Nutzer eigenständig, schnell und einfach ansprechende Webseitenbereiche erstellen, deren Inhalte direkt mit dem Webshop verbunden werden können. So kann Content schneller erstellt, veröffentlicht und die Shop-KPI stark verbessert werden.Styla und Mobizcorp arbeiten bereits seit mehr als einem Jahr an gemeinsamen Kundenprojekten: „Unsere Systeme richten sich an ein ähnliches Kundensegment – und ergänzen sich funktional optimal. Wir haben schnell festgestellt, dass wir mit vereinten Kräften schnell wegweisende und erfolgreiche Content Commerce Strategien für Kunden umsetzen können . Bei einigen gemeinsamen Kunden ist die Integration von Styla und der Salesforce Commerce Cloud bereits im Einsatz und wir freuen uns darauf, die Integration zukünftig auszubauen und weitere gemeinsame Kunden zu gewinnen“, erklärt Lucas Schnabel, Partnermanager bei Styla. Christoph Heiders, Director Business Development bei Mobizcorp, sieht den Vorteil vor allem in der Zeitersparnis: „Nachdem wir gemeinsam bereits in der Vergangenheit erfolgreich bei Kunden wie Jack Wolfskin, Thomas Sabo, Tamaris und Takko Projekte realisiert haben, stellten wir fest, dass das enge Zusammenspiel beider Systeme für viele unserer Kunden Sinn macht und interne Arbeitsabläufe rund um das Thema Content Commerce beschleunigt.“

Die Zusammenarbeit von Styla mit dem Salesforce-Partner Mobizcorp bewirkt nun eine Bündelung der Kräfte für die Verbesserung der Performance von Webshops und ermöglicht den Kunden, von einer am Markt erprobten Lösung zu profitieren.