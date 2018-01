Süße Innovationen: Neue Ostergeschenke aus Schokolade

FRANKFURT AM MAIN, 23.01.2018 – Das neue Jahr ist noch nicht einmal einen ganzen Monat alt, schon muss man sich Gedanken um Ostern, Ostergeschenke und Osterdekorationen machen.

Denn dieses Jahr beginnt das Osterwochenende bereits am 30. März. Es bleiben also nur noch etwas mehr als zwei Monate, um das perfekte Osterfest zu organisieren. Die Chocolatiers von CHOCOLISSIMO, dem Experten für exklusive Schokoladen- und Pralinenprodukte, haben sich deswegen schon früh Gedanken gemacht, mit welchen neuen Produkten das Osterfest dieses Jahr versüßt werden kann. Was den welterfahrenen und bekannten Chocolatiers eingefallen ist, wird folgend vorgestellt.



Osterhasen aus Schokolade

Nicht einen, nicht zwei, sondern drei neue Schokoladenfiguren in Form von Osterhasen gibt es dieses Jahr im Sortiment von CHOCOLISSIMO! Die drei süßen Racker bestehen zum größten Teil aus feiner und wohlschmeckender Vollmilchschokolade und sind mit vielen niedlichen Details aus weißer und Zartbitterschokolade veredelt. Zwei von den neuen Figuren, der „Easter Bunny Pink“ und der „Easter Bunny Yellow“, sind darüber hinaus in süße Kleider gehüllt, die aus eingefärbter weißer Schokolade bestehen. Der „Easter Bunny ‚Lars Löffel‘“ ist unter die Landwirte gegangen und kommt in einer modischen Latzhose aus Zartbitterschokolade daher. So machen sich die drei Osterhasen nicht nur als Ostergeschenk hervorragend, sondern auch als Osterdekoration.



Süße Schafherde

Es kommt sicher nicht oft vor, dass man sich beim Anblick von Pralinen denkt: „Die sind doch viel zu niedlich, um gegessen zu werden“. Doch genau so wird man reagieren, wenn man den Deckel der süßen „Schafherde“ öffnet und vier oder sechs herzallerliebste Schäfchen entdeckt. Selbstverständlich handelt es sich nicht um echte Schafe, sondern um handgefertigte Pralinen, die mit niedlichen Schafsgesichtern aus Zuckermasse verziert sind. Die Pralinen bestehen aus vorzüglicher Vollmilchschokolade und sind mit einer zarten Mandel-Creme gefüllt. So entstehen wahrhaft süße Pralinen – in zweierlei Hinsicht.



Half Egg with Nuts

Es heißt immer, man solle keine halben Sachen machen. Doch nach dem Genuss dieser Eihälfte schwebt man bereits im siebten Genusshimmel, sodass bei diesem Produkt die Hälfte doch mehr als genügend ist.

Das neue Produkt „Half Egg with Nuts“ wird schnell zum neuen Lieblingsprodukt von Nuss-Liebhabern avancieren. Die ausgehöhlte Eihälfte besteht aus zartschmelzender Vollmilchschokolade. Gefüllt ist sie mit einer Vielzahl von süßen sowie knackigen karamellisierten Haselnüssen. Eine verführerische Kombination.



Easter Mix

Die neue Pralinenkollektion „Easter Mix“ steht für frühlingshaften Pralinengenuss, der ideal zu Ostern passt. In der weißen Schachtel, die mit einem wunderschönen hellblauen Muster verziert ist, befinden sich insgesamt elf Pralinen in drei unterschiedlichen Aufmachungen. So befinden sich in der edlen Schachtel vier Pralinen in Form von Tortenstückchen! Doch nicht nur in der Form, auch im Geschmack erinnern sie an edle Torten und Kuchen, wie zum Beispiel einen Schokoladenkuchen oder an einen Lemon-Cheesecake. Direkt unter den Torten-Pralinen finden sich vier süße Cupcake-Pralinen aus bester Schokolade, gefüllt mit leckeren Cremes aus gesalzenem Karamell oder Waldfrüchten. Den Abschluss bilden drei neue Pralinen im Sortiment von CHOCOLISSIMO: Große Pralinen in Form von Blumen! So schmecken die mit Crème Brûlée, Zitruscreme oder Schokoladenmousse gefüllten Blümchen noch frischer.

Auch wenn die Pralinen des „Easter Mix“ verschiedene Formen haben, eines haben sie alle gemeinsam: Sie zergehen auf der Zunge!



Easter Set I

Dieser österliche Weidenkorb enthält einige der schönsten und leckersten Ostergeschenke von CHOCOLISSIMO. Für die Kleinsten findet sich ein süßer Schoko-Lollipop in Form eines niedlichen Osterhasen in dem Korb. Dazu gesellt sich das wahrscheinlich süßeste Osternest, das es gibt. Es besteht aus vorzüglicher Vollmilchschokolade, ist mit einer Schokocreme gefüllt und beherbergt eine kleine Auswahl an Schokoladen-Ostereiern. Mit weißer oder Vollmilchschokolade umhüllt und mit Nougat gefüllt sind die acht „ChocoChicken“, die in dem Korb liegen. Vier Ostereier aus edler Zartbitterschokolade, verpackt in einer Eierschachtel sowie fünf Osterei-Pralinen in einem Holzkästchen komplettieren das Osterset. Ein wahres Best-of-Easter von CHOCOLISSIMO.



Weitere süße Ostergeschenke aus Schokolade sind in der entsprechenden Kategorie zu finden.

https://www.chocolissimo.de/do/cat/schokolade-zu-ostern

Den neuen Osterkatalog können von CHOCOLISSIMO kann hier heruntergeladen werden:

https://img.chocolissimo.de/katalog/Ostern_2018.pdf

