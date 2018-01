Süße Valentinstags-Geschenke aus Schokolade

FRANKFURT AM MAIN, 09.01.2018 – Das neue Jahr hat soeben begonnen und schon nähert sich das erste Großereignis: Am 14.02., also in nicht einmal mehr fünf Wochen, ist Valentinstag.

Der Tag der Liebenden lädt dazu ein, den Personen, die besonders wichtig im Leben sind, zu zeigen, wie sehr man sie schätzt. Und da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, hat CHOCOLISSIMO, der Experte für exklusive Pralinen- und Schokoladenprodukte, unzählige Geschenke zum Valentinstag im Portfolio, die genau diese Wertschätzung ausdrücken. Folgend werden ein paar besonders süße Geschenke aus Schokolade zum Valentinstag genauer vorgestellt.

Geschenkset Valentines

Die schönsten Valentinstagsgeschenke sind die, die man zusammen genießen kann. Dafür ist das "Geschenkset Valentines" prädestiniert. Es besteht aus drei wunderschönen und schmackhaften Produkten, die den gemeinsamen Abend versüßen. Zum einen befindet sich in diesem Set das "Zartbitter ChocoHerz - mit Himbeeren", das aus edler Zartbitterschokolade besteht und mit getrockneten Himbeeren verfeinert ist. Für einen harmonischen Pralinengenuss sorgt die Pralinenkollektion "LoveHarmony". Sie enthält 16 handgefertigte Pralinen mit verschiedenen, alkoholfreien Füllungen. Abgerundet wird das süße Valentinstags-Set durch die herzallerliebste Schokoladenfigur "ChocoBär 'Bärnadette Brumm'" die mit Ihrem herzförmigen Luftballon aus eingefärbter Schokolade für Romantik sorgt.



LOVE – Schokobuchstaben

Schöner kann man seine Gefühle nicht ausdrücken! In diesem eleganten Holzkästchen mit "For my Sweetheart"-Gravur befindet sich das Wort "LOVE", bestehend aus vier Buchstaben aus bester handgeschöpfter Schokolade. Die süßen Buchstaben gibt es entweder aus Vollmilchschokolade oder Zartbitterschokolade und mit verschiedenen leckeren Zutaten veredelt. Die Buchstaben aus Vollmilchschokolade sind mit getrockneten Erdbeeren und gehackten Erdnüssen versehen, die ab Ende Januar mit gehackten Mandeln ersetzt werden. Die Buchstaben aus Zartbitterschokolade sind mit getrockneten Himbeeren und Kokosraspeln verfeinert. Eine besonders individuelle Note kann man dem süßen Schokoladen-Geschenk durch eine kurze, persönliche Gravur auf dem Holzkästchen verleihen.

https://www.chocolissimo.de/do/item....chokobuchstaben-Vollmilch

https://www.chocolissimo.de/do/item....hokobuchstaben-Zartbitter



Delicious Week Love

"Delicious Week Love" – das bedeutet eine Schokoladen-Woche mit einer Extraportion Liebe! Mit diesem schokoladigen Genuss-Set wird der oder die Liebste für eine Woche lang im siebten Genuss-Himmel schweben. Die wunderschöne, mit einer rosa Schleife verzierte Schachtel, enthält zwei vorzügliche Pralinensorten mit fruchtigen Füllungen, zwei Pralinen in Form von Herzen sowie 2 außergewöhnliche Schichtpralinen. Des Weiteren befinden sich knackige Haselnüsse in süßer Vollmilchschokolade sowie feine Amarenakirschen in Zartbitterschokolade, verfeinert mit einem Hauch Kirschwasser, in der eleganten Verpackung. Den krönenden Abschluss bilden zwei ChocoSticks aus Vollmilchschokolade, die vorzügliche Schokoladengetränke ergeben, wenn sie in heiße Milch getaucht werden.



Chocolaterie - Liebe

Wahrhaft exklusiver Pralinengenuss wartet auf den oder die Liebste mit der "Chocolaterie – Liebe". In seinen zwei Schubladen enthält dieses edle Holzkästchen insgesamt 20 handgefertigte Pralinen, die aus bester Vollmilch-, Zartbitter- oder weißer Schokolade bestehen. Verfeinert sind die Pralinen mit edlen Füllungen wie Marzipan, Nougat oder Fruchtcremes. Auch das Holzkästchen selbst weiß mehr als zu gefallen. Es versprüht nicht nur ein äußerst edles Flair, sondern ist auch mit der Liebesbotschaft „For My Sweetheart“ bedruckt. So ist nicht nur das Innere der „Chocolaterie – Liebe“ süß, sondern auch das Äußere.

Darüber hinaus lässt sich auf dem Schuber der „Chocolaterie – Liebe“ ein kurzer Gruß eingravieren. So wird das süße Geschenk besonders persönlich.

https://www.chocolissimo.de/do/item....VA12/Chocolaterie---Liebe



Amores

Am Valentinstag liegt etwas ganz Bestimmtes in der Luft: Liebe, oder auch "Amore" auf Italienisch. Somit sind die „Amores“ von CHOCOLISSIMO eine tolle kleine Aufmerksamkeit zum Fest der Liebe. Auf den sechs süßen Tafeln aus bester Vollmilchschokolade befindet sich ein kleiner Amor mitsamt Pfeil, Bogen und Herzchen. Diese bestehen aus feiner Zartbitterschokolade und zartschmelzender, mit Lebensmittelfarbe eingefärbter Schokolade.

Die „Amores“ sind somit das ideale Geschenk zum Valentinstag - süß und verspielt, gleich dem Engel, den man beschenken möchte.

https://www.chocolissimo.de/do/item/3228-DEXXXX/Amores



Weitere süße Valentinstags-Geschenke aus Schokolade sind in der entsprechenden Kategorie zu finden.

https://www.chocolissimo.de/do/cat/....valentinstag/Valentinstag



###

Bildmaterial kann beim Pressekontakt angefragt werden. Pressemuster stehen zur Verfügung.

Sollte es zu einer Veröffentlichung kommen, bittet CHOCOLISSIMO um ein Belegexemplar oder einen Beleglink.