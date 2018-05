Superbrands Germany 2017/2018: Wüstenrot ausgezeichnet als Top-Marke der Finanzbranche

Der renommierte Preis der in London ansässigen Organisation „Superbrands“ wird von einer nationalen Jury aus unabhängigen Vertretern der Wirtschaft vergeben, die dabei genaue Kriterien anlegt.

Darunter fallen Markendominanz, Langlebigkeit, Markenakzeptanz, Goodwill und Kundenbindung. Nur Marken, die durch ihre Qualität und Beständigkeit im Bewusstsein der Verbraucher verankert sind und Loyalität hervorrufen, kommen in die engere Auswahl.

Auch in diesem Jahr wurde Wüstenrot aus 1.350 nominierten Marken wieder als eine der „Awarded Superbrands“ ausgezeichnet. Diese Wertschätzung belohnt die Arbeit der Wüstenrot Bausparkasse, die sich seit jeher für ihre Kunden einsetzt und vertrauenswürdige und solide Finanzprodukte zur Verfügung stellt. Individuelle Kundenberatung und -betreuung sowie Transparenz haben einen hohen Stellenwert bei Wüstenrot.

Die Finanzprodukte der Wüstenrot Bausparkasse überzeugen sowohl die Jury als auch die Kundinnen und Kunden. In der Baufinanzierung bietet Wüstenrot günstige Konditionen sowohl für den Hauskauf als auch für den Hausbau an. Aber auch für andere Wünsche wie zum Beispiel die Modernisierung des Eigenheims hält die Wüstenrot Bausparkasse durchdachte Produkte bereit. Für eine zeitnah angedachte Sanierung des Badezimmers oder eine hochwertige Dachdämmung für die Reduzierung des Energieverbrauchs beispielsweise eignet sich das Wüstenrot Wohndarlehen Turbo. Für Modernisierungen, die in der weiteren Zukunft stattfinden sollen, empfiehlt sich das Wüstenrot Wohnsparen Kompakt bzw. Komfort.

Die Wüstenrot Bausparkasse berät selbstverständlich auch zu staatlichen Fördermitteln, die sich mit den hauseigenen Produkten kombinieren lassen und somit zu einer perfekt durchdachten Finanzierung unterschiedlicher Bauträume nutzen lassen.

Die Wüstenrot Bausparkasse richtet sich an die Bedürfnisse junger und älterer Menschen und ist nicht zuletzt dadurch ein angesehener Finanzdienstleister in der Gesamtgesellschaft. Dies wurde nun durch die aktuelle Auszeichnung als eine der „Awarded Superbrands Germany 2018/2019“ honoriert.

