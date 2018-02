Superenduro Weltmeisterschaft: Kevin Gallas auf dem Weg zum Junioren-Weltmeister

Der 21-jährige Deutsche aus Baden-Baden hat am 6. Januar 2018 in Riesa die Junioren-Klasse dominiert.

Mit 3 souveränen Siegen in 3 Rennen hat Gallas nicht nur seinen ersten WM-Grand Prix gewonnen, sondern auch die WM-Führung mit 12 Punkten Vorsprung übernommen.

Mit 4 Jahren begann Kevin Gallas, Motorrad-Trial zu fahren. Er hat viele nationale und internationale Erfolge eingefahren, war mehrfacher Landesmeister, gewann den Deutschen Schüler-Trial-Pokal, war mehrfacher Deutscher Vize-Jugendmeister und Deutscher Vize-Meister. 2015 wechselte er zum Extrem Enduro. Es folgten beachtliche Platzierungen bei legendären und spektakulären Rennen wie wie Erzberg Rodeo, Red Bull Romaniacs, Red Bull 111 Megawatt, King oft he Hill, Alèstrem und anderen.

Sein Debüt bei der Superenduro-WM 2017 konnte er mit einem 6. Platz abschließen - ein super Ergebnis angesichts des folgenreichens Crashs im Qualifying der ersten Runde.

Im vergangenen Herbst, kurz vor Beginn der Superenduro WM, starb sein Vater nach langer und schwerer Krankheit. Nach diesem tragischen Verlust scheint der junge Nachwuchssportler stärker denn je. Gallas widmete den emotionalen Sieg seines ersten WM-Grand Prix seinem Vater - und es scheint, als schöpft er seine mentale Stärke und Ausgeglichenheit gerade aus diesem bitteren Schicksal.

Kevin Gallas beim Heim-Grand Prix in Riesa

Rückhalt auch in dieser schweren Zeit findet Gallas in seinem Team Hill Climb und durch die Unterstützung seines Hauptsponsors Grenzgaenger, durch MH Motorräder und Endurides by Marko Prodan.

Der Kampf um den WM-Titel wird am kommenden Samstag in Malaga /Spanien fortgesetzt. Wird Gallas am 17.02.2018 seinem Traum vom Weltmeistertitel ein Stück näher kommen?