Superfrüchte treffen auf 100% natürliche Zutaten.

piTea ist bekannt für hochwertige, ausgefallene und vielfältige Teemischungen, die begeistern.

Jetzt stellt die liebenswerte Teemarke ihre neuste Kreation vor: „Super-Tees“! Dazu werden ausgewählte Früchte von höchster Qualität für die natürlichen Teemischungen verwendet.

Granatapfel, Aronia, Heidelbeeren, Cranberries, Gojibeeren: die Tees bieten einen bunten Mix an Wunderbeeren. Das schmeckt nicht nur hervorragend, sondern wirkt auch positiv auf das Wohlbefinden.

Den Superfrüchten wird nämlich ein hoher Anteil an Vitaminen und Antioxidantien zugeschrieben, die freie Radikale im Körper neutralisieren sollen und somit unsere Zellen vor Umwelteinflüssen schützen. Frische Kräuterteemischungen vereinen sich mit der Superfrucht Gojibeere, Ingwer und Lemongras und kreieren ein fruchtig-würziges Aroma und das 100% natürlich. Der „Chia Chai“ enthält Chiasamen, denen eine heilende Wirkung nachgesagt wird und somit nicht in der Reihe der piTea Super-Tees fehlen darf.

Eine weitere Besonderheit sind die Teeblätter, die frisch vom Moringa-Baum geerntet werden. Bekannt ist Moringa als „Baum des Lebens“ oder „Wunderbaum“. Und das zu Recht: Seine Reihe an Nährstoffen und Vitaminen ist kaum zu überbieten: Vitamin A, Vitamin C, Kalzium, Magnesium, Eisen, Zink sowie essentielle Aminosäuren. Der hohe Gehalt an Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen machen die Moringa-Pflanze zum nährstoffreichsten Gewächs überhaupt. Die höchste Nährstoffkonzentration lagert sich in den grünen Blättern an und wird nach dem Aufbrühen entfaltet für vollkommenen Tee-Genuss.

Das Mehrwertnutzen der piTea Super-Tees ist unschlagbar. Nach dem Teegenuss, können die Früchte verzehrt werden- ob als kleiner Fruchtsalat oder als fruchtiges Extra einfach ins Müsli geben für einen gesunden Frische-Kick. Damit wird nicht nur der Tee zum ganz besonderen Geschmacks-Highlight.

So entführt piTea, Teeliebhaber und alle die es noch werden wollen, in fruchti-ge Geschmackswelten mit den Super-Tees:

•Moringa meets Superfruit

•Moringa Lemon Spirit

•Superfruit Wonder

•Triple M Melange

•Hero oft he Day

•Berry Kick-off

•Chia Chai

Alle Produkte sind im Online Shop unter http://www.piTea.de zu finden oder im Ladengeschäft in der Eduard-Lucas-Str. 36 in Essen erhältlich.

piTea – das ist höchster Teegenuss von Enteesiasten für Enteesiasten.

