Susanne Kroshoff kehrt von Naketano zu Shopmacher zurück

Fashion-Kompetenz im eCommerce Gescher, 14. Mai 2018 – Susanne Kroshoff (25) kehrt nach gut einjähriger Tätigkeit für das Modelabel Naketano, wo sie in erster Linie Verantwortung für das Marktplatzgeschäft trug, zum Spezialisten für Enterprise eCommerce-Plattformen Shopmacher zurück.

Als Projekt- Managerin wird Susanne Kroshoff bei den Shopmachern die Beratungskompetenz für Kunden aus der Fashion-Branche weiter steigern.

Susanne hält eine Bachelor of Science in Textilmanagement von der Saxion University of Applied Services und hat ihre Fashion-Kompetenz über mehrere berufliche Stationen mit detaillierten e-Commerce-Kenntnissen kombiniert.

„Die Rückkehr von Susanne in das Shopmacher-Team ist ein weiterer wichtiger Baustein unserer Strategie, für hervorragende und möglichst branchenspezifische Fachberatung im Bestandskundengeschäft auch in das entsprechend qualifizierte Fachpersonal zu investieren“, sagt Shopmacher-CEO André Roitzsch. „Bei uns Shopmachern steht dieser Ansatz nicht nur auf dem Papier, sondern wird Tag für Tag in die Tat umgesetzt.“



SHOPMACHER ist Spezialist für Enterprise eCommerce-Plattformen.

Susanne Kroshoff ist jetzt wieder eine Shopmacherin

In den vergangenen zehn Jahren ist das Unternehmen mit Sitz in Gescher aus der münsterländischen Provinz heraus zu einem der Top-15-eCommerce-Unternehmen in Deutschland gewachsen. Aktuell realisieren rund 70 Mitarbeiter in Gescher und Ho-Chi-Minh-Stadt intelligente Enterprise eCommerce-Lösungen für mittelständische und größere Online-Händler. SHOPMACHER vertritt die Philosophie, Online-Händler mit kontinuierlichen, schrittweisen und messbaren Verbesserungen an der laufenden Plattform stets am Puls der ständig und schnell wechselnden Anforderungen im eCommerce zu halten.