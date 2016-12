Susanne Scharl bietet extravagante Damenmode, Accessoires und Ohrringe online an

Der brandneue Online-Shop von Susanne Scharl steht für imposante Designs, leuchtende Farben und erstklassige Qualität "Made in Germany". Die Mode, welche nur über den eigenen Online-Shop zu beziehen ist, grenzt sich somit ganz klar von der zahlreichen Konkurrenz im hart umkämpften Mode-Markt ab. Nach Herzenslust kann die modeaffine Kundin im ansprechenden Web-Shop nach geeigneten Jacken, Taschen, Blusen, Mänteln, Ohrringen und mehr suchen und erhält mit dem Kauf des neuen Artikels ein Teil, das nur als Unikat oder Kleinserie produziert wurde und daher wirklich einmalig und selten ist.

Außerdem werden mit dem Kauf die heimische Wirtschaft gefördert und hiesige Arbeitsplätze gesichert, da die Mode komplett in Deutschland gefertigt wird. Extravagante Spitzenbordüren, filigrane Paspelierungen und goldene Ösendetails sind dabei nur einige wenige Highlights der Damenmode ( http://www.susanne-scharl.de/Damenmode ) und Accessoires, die es nicht in gewöhnlichen Einzelhandelsgeschäften oder großen Kaufhäusern zu erwerben gibt. Bei den Modeschmuckohrringen ( http://www.susanne-scharl.de/Ohrringe ) wird ebenfalls viel Wert auf Qualität und Individualität gelegt. Hier stehen goldene, roséfarbene und bronzefarbene Ohrhänger mit romantischen Herzen, Blättern und Ornamenten im Mittelpunkt.

Unvergleichliche, laute Stoffe, die die Trägerin sofort in den Mittelpunkt stellen, exakte Schnittführung und strenge Limitierung der einzelnen Teile: das kleine Sortiment des Online-Shops steht für Eleganz und Opulenz, für Einmaligkeit und Fairness. Jedes Stück liegt nur als Unikat oder Kleinserie vor, ein Zeichen von höchster Individualität und Einzigartigkeit. Genau das spiegelt auch die Auffassung von Mode wider: Mode ist hier Individualität gepaart mit kreativen Elementen, herausragender Qualität und einzigartigen Details. Der Online-Shop versteht sich als Novum, der einerseits so noch nie dagewesene Kleidungsstücke präsentiert und andererseits einen stark sozialen und nachhaltigen Ansatz beinhaltet, weil bei der Auswahl der erlesenen Stoffe auf gewisse Siegel (zum Beispiel GOTS) geachtet wird und die Produktion der Kollektionsteile vollständig im Inland erfolgt. Trotz der großartigen Qualität und der inländischen Herstellung bewegen sich die Preise für die Artikel in einem Preissegment, das sich die meisten Damen leisten können. Eine Bluse beginnt preislich bei 115 Euro, ein Wintermantel bei 160 Euro, ein Paar Ohrringe bei 50 Euro und eine Tunika bei 110 Euro. In der virtuellen Boutique stehen für die Kundin momentan die Bezahlmöglichkeiten per Vorkasse sowie PayPal zur Auswahl, die jedoch bald um weitere Zahlungsarten ergänzt werden sollen.

Zum Ansatz gehören nicht nur innovative Produkte, sondern auch eine Philosophie, die Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Femininität miteinander vereint und Kreativität in den Mittelpunkt stellt. Kräftige Farben wie Rot, Pink, Violett und Orange sowie eine feminine, elegante Schnittführung sollen der derzeitigen Damenoberbekleidung wieder einen weiblicheren Touch verleihen. Dekorative Details wie Spitzenborten oder Posamentenbordüren werden explizit als Synonym für Opulenz und Weiblichkeit eingesetzt. Unisex-Mode in gedeckten Tönen gibt es hier nicht. Kombiniert wird das Ganze mit umweltfreundlichen Stoffen und einem fairen Herstellungsprozess der Kleidung, der auch zukünftig und bei steigender Nachfrage stets in Deutschland gehalten werden soll.