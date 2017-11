Symeo auf der China Hi-Tech Fair: Innovative Radartechnologie LPR® sorgt für sichere Betriebsabläufe und optimalen Schutz von Krananlagen

Neubiberg, 10. November 2017 – Vom 16. bis 21. November wird der Radarexperte Symeo GmbH auf der China Hi-Tech Fair in Shenzhen in Halle 1, Stand 1A91-9 vertreten sein.

Bereits im letzten Jahr hat der Radarexperte in einem Großauftrag Funksensoren vom Typ LPR®-1DHP bei einem der größten chinesischen Stahlproduzenten zur Kran-Automatisierung installiert.

[Großes Bild anzeigen]

Im Fokus des Messeauftrittes steht die patentierte Radartechnologie LPR®, mit der Krananlagen optimal geschützt sowie Betriebsabläufe und Transportprozesse sicherer und effizienter gestaltet werden können. Bereits im letzten Jahr hat der innovative Lösungsanbieter für präzise Ortung und zuverlässige Kollisionswarnung in einem Großprojekt zur Automatisierung Sensoren an einen der größten Stahlproduzenten in China verkauft.Mehr Sicherheit, höhere Effizienz und hohe Verfügbarkeit: Die funkbasierten Sensorsysteme von Symeo werden überall dort eingesetzt, wo Kräne und industrielle Fahrzeuge in Echtzeit geortet, Fahrtwege lückenlos verfolgt und mögliche Kollisionen frühzeitig erkannt werden müssen. Über berührungslose Funkmessungen werden die Kran- und Fahrzeugpositionen kontinuierlich ermittelt und so Betriebsprozesse wie Logistik, Transport und Produktion optimiert. Die Positions- und Distanzsensoren von Symeo beruhen dabei auf dem eigens entwickelten und patentierten Local Positioning Radar, einer Radartechnologie, die bereits bestehende WiFi-Netzwerke nicht beeinflusst, im Innen- wie im Außenbereich eingesetzt werden kann und durch hohe Robustheit sowie Wartungsfreiheit überzeugt.Großprojekt in China: Automatisierung in einem Stahlwerk mit Symeo-Radarsensoren LPR®-1DHP

Bereits im letzten Jahr hat Symeo ein Automatisierungsprojekt bei einem der größten chinesischen Eisen- und Stahlunternehmen verwirklicht. Dabei wurden 52 Sensoreinheiten vom Typ LPR®-1DHP in einem Stahlwerk installiert, um die Kranpositionen in Echtzeit zu erfassen, alle Kranbewegungen lückenlos zu verfolgen und die Krananlagen vor Kollisionen zu schützen. Aufgrund der hohen Systemverfügbarkeit kommen die verschleißfreien Radarsysteme von Symeo häufig in anspruchsvollen Umgebungen bei Schmutz, Staub und Vibrationen zum Einsatz, so beispielsweise in der Metall- und Stahlindustrie, im Tagebau, in der Schüttgutindustrie oder bei Containerterminals. Die Symeo-Funksensoren arbeiten zudem unabhängig von äußeren Umwelteinflüssen wie Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder Regen.

Über die China Hi-Tech Fair

Die China Hi-Tech Fair, in deren Fokus das Thema Hochtechnologien steht, findet seit 1999 jährlich statt und gilt als eine der einflussreichsten Ausstellungen in China. 2016 zählte die Messe rund 600.000 Besucher. Insgesamt 3.533 Aussteller waren dabei auf einer Ausstellungsfläche von rund 150.000 Quadratmetern vor Ort vertreten. Die Messe versteht sich als ein Forum für Entscheidungsträger, zeigt Möglichkeiten für Investitionen auf und dient dem Informations- und Erfahrungsaustausch.