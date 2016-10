SyroCon ist neuer Value Added Reseller-Partner für ThingWorx

München, 20. Oktober 2016 – Die SyroCon Consulting GmbH vertreibt als neuer Value Added Reseller-Partner ab sofort die IoT-Lösungen von PTC.

Die „Channel Advantage“-Partnerschaft berechtigt das 2007 gegründete unabhängige, mittelständische IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt zum Verkauf von Lizenzen und Dienstleistungen für die PTC IoT-Plattform ThingWorx®. SyroCon kann damit seinen Kunden aus den Bereichen Telecommunications, Automotive, Travel & Logistics, Industry und Finance umfassende IoT-Konzepte anbieten – von der Erfassung von Daten über die Analyse bis hin zu deren Visualisierung mittels Augmented Reality.

SyroCon berät seine Kunden bei der Erstellung von maßgeschneiderten IoT-Konzepten und entwickelt intelligente Lösungen auf Basis von etablierten Plattformen namhafter Partner. Ob On-Premise- oder Cloud-basierte Lösung (Platform as a Service, PaaS) – im Fokus stehen stets die Faktoren Effizienz, Stabilität und Performance. Hinzu kommt ein profundes Know-how in relevanten Technologie-Feldern wie Connectivity, Embedded, User Interfaces, Big Data, Datenbanken und Cloud. Neben der Beratung und Konzeption sowie der Entwicklung und Integration umfasst das SyroCon Portfolio auch den Betrieb der Kundenanwendungen, inklusive Maintenance und Support.

„Unsere Kunden fragen vermehrt nach einer schnellen Bereitstellung individueller wie nachhaltiger IoT-Lösungen. Für die Umsetzung dieser Lösungen haben wir uns bewusst für den Marktführer PTC und seine leistungsstarke und extrem effektive IoT-Plattform ThingWorx entschieden. Mithilfe dieses umfassenden Tool-Baukastens können wir unseren Kunden mit geringem Aufwand und bereits innerhalb weniger Tage ein Proof-of-Concept für die gewünschte IoT-Lösung präsentieren. Die in ThingWorx integrierten ergänzenden Komponenten zu Data Analytics und Augmented Reality erlauben uns zudem, wettbewerbsrelevante Mehrwerte und neue Geschäftsmöglichkeiten für unsere Kunden zu schaffen“, sagt SyroCon-Geschäftsführer Dr. Markus Eisel. „Um uns von Anfang an bestmöglich mit unserem Partner PTC zu vernetzen, werden wir am 15. November 2016 am PTC Forum Europe teilnehmen und an unserem Stand einen Demo-Showcase zu einem unserer ThingWorx-Projekte zeigen.“

„Mit der SyroCon Consulting GmbH konnten wir im Rahmen unserer europäischen Ausbaustrategie erneut einen breit aufgestellten Partner für den Vertrieb, die Beratung und die Implementierung unserer ThingWorx Plattform im Markt gewinnen“, sagt Georges Millet, PTC Vice President EMEA Channel Sales. „Die Erfahrung von SyroCon im Bereich Internet der Dinge und Industrie 4.0 wird dabei helfen, gemeinsam mit den Kunden produktive IoT-Lösungen in nur kurzer Zeit zu konzipieren und einzuführen.“

Das PTC Forum Europe 2016

Die alljährliche europäische PTC Kundenkonferenz findet am 15. November 2016 unter neuem Namen in Stuttgart statt – PTC Forum Europe (vormals PTC LiveWorx Europe). Informieren Sie sich live vor Ort oder online über alle Neuigkeiten und Innovationen von PTC und profitieren Sie von praxisnahen Firmenvorträgen. Die Anmeldung ist kostenfrei und unter diesem Link möglich.

Über PTC

PTC (NASDAQ: PTC) bietet die robusteste Technologie für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) weltweit. 1986 hat das Unternehmen bereits die digitale 3D-Entwicklung revolutioniert. Heute vereinen die führende IoT- und Augmented Reality-Plattform sowie die bewährten Software-Lösungen von PTC die physikalische und die digitale Welt und prägen damit Entwicklung, Betrieb und Service von Produkten auf eine neue Weise. Mit der PTC Technologie können sowohl die globale Fertigungsindustrie als auch ein breites Umfeld an Partnern und Entwicklern bereits jetzt von den Möglichkeiten des IoT profitieren und Innovationen vorantreiben.

Weitere Informationen über PTC unter http://www.ptc-de.com

Über SyroCon

Die SyroCon Consulting GmbH mit Hauptsitz in Eschborn bei Frankfurt a. M. ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit den Schwerpunkten Beratung, Integration und Softwareentwicklung. Mehr als 100 Experten aus den Bereichen Prozessanalyse, Softwarearchitektur und Softwareentwicklung beraten und unterstützen namhafte national und international agierende Unternehmen bei der Konzeption und Realisierung von IT-Lösungen zur Optimierung und Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse und bei der Entwicklung ihrer Produkte. Kunden wie die Deutsche Telekom, Vodafone, Continental, Volkswagen und Amadeus profitieren vom ausgewiesenen Branchen-Know-how, dem technologischen Expertenwissen sowie der Kundennähe und dem hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens. http://www.syrocon.de

