SystemPlus expandiert in Skandinavien

Das europäische Road-Express-Netzwerk vergibt die Gebiete Dänemark und Finnland an die beiden erfahrenen Logistikdienstleister Modul Transport und PostNord.

Niederaula, 23. Mai 2017 --- SystemPlus erweitert sein Netzwerk mit zwei neuen Partnern im Norden Europas: Modul Transport übernimmt Road-Express-Sendungen für Dänemark. Das Familienunternehmen mit Sitz in Hvidovre und Vejle wurde 1983 gegründet, beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in England, Irland, Norwegen und auf den Färöer Inseln. „Mit unseren vielen Abfahrten bieten wir einen besonderen Service, der eine sinnvolle Ergänzung für das Road-Express-Netzwerk der SystemPlus bedeutet“, so Leon Tilgaard, Sales Manager bei dem Familienunternehmen. „In unserem Fokus stehen Kundenorientierung, Verantwortung und ein hohes Maß an Professionalität“, erklärt er weiter. Modul Transport ist zudem AEO-F-zertifiziert. Damit garantiert der Logistikdienstleister nicht nur die Einhaltung geeigneter Sicherheitsstandards für den Transport unterschiedlichster Güter entlang der gesamten Lieferkette. Auch eine reibungslose und schnelle Zollabfertigung ist als sogenannter Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO) möglich.

In Finnland gewährleistet PostNord schnelle Laufzeiten und eine zuverlässige Zustellung. Das Unternehmen unterhält eines von lediglich zwei geschlossenen, flächendeckenden Straßennetzwerken in Finnland. „Unser Anspruch ist es, die SystemPlus-Partner durch eine konstant gute und verlässliche Leistung zu überzeugen“, sagt Charles Prussky, Geschäftsführer der PostNord Logistics GmbH. Der Logistiker kann unterschiedliche Sendungsstrukturen flexibel bearbeiten und stellt Pakete, Multi-Colli-Sendungen und Paletten gleichermaßen schnell und effizient zu. Seit Januar 2012 ist PostNord bereits Norwegen-Partner des paneuropäischen Road-Express-Netzwerks. Weil aus Kundensicht die nordischen Länder zunehmend als zusammenhängender Logistikmarkt gesehen werden, bietet das Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten für Synergieeffekte bei Road-Express-Sendungen in Skandinavien.

„Wir freuen uns mit Modul Transport und PostNord erfahrene Logistiker als Systempartner für Dänemark respektive Finnland gewonnen zu haben“, erklärt SystemPlus-Geschäftsführerin Karin Wolf.

Weitere Informationen: http://www.systemplus.com/de

Pressekontakt:Mainblick – Agentur für Strategie und Kommunikation GmbHBoris KretzingerRoßdorfer Str. 19a60385 FrankfurtTel.: 0 69 / 48 98 12 90E-Mail:Unternehmenskontakt:SystemPlus Logistic Service GmbH & Co. KGMartina MöllerIndustriestr. 536272 NiederaulaTel.: 0 66 25 / 107 777E-Mail:Über SystemPlus:Die paneuropäische Kooperation SystemPlus ist auf Road-Express-Frachten spezialisiert. Dem im Jahr 1998 gegründeten Logistiknetzwerk gehören 16 System-Partner mit rund 400 Regionalbetrieben an, die in 21 europäischen Ländern aktiv sind. Für die europaweite Distribution und Beschaffung bietet SystemPlus individuelle Branchenlösungen und einheitliche Logistikprodukte mit durchgängiger Servicequalität an. Ein europaweites „Tracking & Tracing“, Recall-Services, Gefahrguttransporte, Lieferschein-Daten-Transfers und Nachnahmesendungen runden das Produktspektrum von SystemPlus ab.