T-Mobile Austria sichert Remote Access auf sein Netzwerk mit der Balabit Shell Control Box ab

SCB protokolliert und sichert Zugriffe externer Techniker auf Netzwerk-Systeme

München, 28. Oktober 2016. T-Mobile Austria, einer der führenden Mobilfunkanbieter Österreichs, unterhält ein heterogenes Kommunikationsnetzwerk mit Systemen unterschiedlicher Hersteller. Für deren Support ist teilweise ein Fernzugriff auf das Netzwerk notwendig. Um eine zu 100 Prozent sichere sowie effiziente Kontrolle zu gewährleisten, setzt T-Mobile Austria auf die Shell Control Box von Balabit.

Mit 4,3 Millionen Kunden und rund 1.300 Mitarbeitern ist T-Mobile Austria zweitgrößter Mobilfunkanbieter Österreichs. Entsprechend komplex ist die Netzwerk-Infrastruktur des Unternehmens: Sie besteht aus Tausenden von Komponenten unterschiedlicher Hersteller, die von Fachleuten dieser Unternehmen gewartet werden. Das erfolgt per Fernzugriff (Remote Access) auf die Systeme.

"Wir wollten den Technikern unserer System-Lieferanten einen sicheren, kontrollierten Zugang zur Verfügung stellen, der sich zudem im Rahmen von Audits überprüfen lässt", erläutert Georg Petzl, Chief Security Officer von T-Mobile Austria die Herausforderung, die damit verbunden war. Mit herkömmlichen IT-Sicherheitssystemen wie Firewalls lässt sich die Absicherung von Fernzugriffen auf die Netzwerk-Infrastruktur nur unzureichend realisieren. Deshalb implementierte der Serviceprovider die Shell Control Box (SCB) von Balabit.

Gesicherter Fernzugriff

Die SCB ist eine Appliance für das Aktivitäts-Monitoring. Sie steuert den Zugriff von IT-Nutzern mit privilegierten Rechten auf Remote-IT-Systeme, erfasst Aktivitäten in durchsuchbaren, filmähnlichen Audit Trails und unterbindet böswillige Aktivitäten. Die Shell Control Box hat sich für T-Mobile Austria als ausgezeichnete Wahl erwiesen. Denn die Lösung von Balabit ermöglicht eine sichere, effiziente und umfassende Kontrolle von erlaubten Zugriffen auf die IT-Infrastruktur.

So können die Sicherheitsfachleute von T-Mobile Austria mithilfe von White- und Blacklisten vorgeben, welche Aktionen die externen Spezialisten auf den Systemen des Providers durchführen dürfen. Unzulässige Aktivitäten blockiert die Shell Control Box. Im Frühjahr 2016 hat T-Mobile Austria die Zahl der SCB-Lizenzen von 150 auf 500 Hosts erweitert. Dies belegt, dass die Lösung von Balabit die Erwartungen des Mobilfunkunternehmens in vollem Umfang erfüllt hat.

Entsprechend positiv fällt das Fazit von Georg Petzl aus: "Die Shell Control Box von Balabit bietet bei Zugriffen auf unsere Systeme eine fein abgestufte sichere Zugangskontrolle, umfassende Kontrollmöglichkeiten und eine lückenlose Auditierung", so der Security-Experte. "Hinzu kommt, dass wir mit den Vertriebsfachleuten und dem technischen Support von Balabit hoch zufrieden sind."



Über Balabit

Balabit, gegründet in Budapest (Ungarn), ist ein führender Anbieter von Contextual-Security-Technologien. Damit verfolgt das Unternehmen das Ziel, den Verlust von Unternehmensdaten zu unterbinden, ohne die Geschäftstätigkeit zu beeinträchtigen. Balabit ist weltweit über ein Netz von Niederlassungen in den USA und Europa tätig und arbeitet mit einer großen Zahl von Reseller-Partnern zusammen. Balabits Contextual Security IntelligenceTM-Plattform schützt Unternehmen in Echtzeit vor Gefahren, die durch den Missbrauch von IT-User-Accounts mit hohem Risikopotenzial und privilegierten Zugriffsrechten entstehen können. Das Portfolio von Balabit umfasst ein System- und Applikations-Log-Management, das kontextbezogene Daten liefert, sowie Lösungen in den Bereichen Privileged User Monitoring und User Behavior Analytics. In Kombination identifizieren diese Technologien ungewöhnliche Aktivitäten von Nutzern und stellen detaillierte Informationen über potenzielle Bedrohungen zur Verfügung. Zusammen mit herkömmlichen kontrollorientierten Strategien stellt Balabit einen flexiblen, auf den Nutzer zugeschnittenen Ansatz bereit, der ein höheres Maß an Sicherheit bietet, ohne dadurch Geschäftsabläufe zu beeinträchtigen.

Balabit wurde im Jahr 2000 gegründet. Zu den Kunden zählen 23 Prozent der Fortune-100-Unternehmen. Zudem setzen mehr als eine Million Nutzer in Unternehmen die Lösungen von Balabit ein.https://www.balabit.com

Über T-Mobile Austria

T-Mobile Austria ist mit 4,3 Millionen Kunden und rund 1.300 Mitarbeitern der zweitgrößte Mobilfunkanbieter Österreichs. Mit den Marken T-Mobile und tele.ring spricht T-Mobile unterschiedliche Zielgruppen an, vom privaten Smartphone-Konsumenten über Ein-Personen-Unternehmen bis zur börsennotierten Aktiengesellschaft.

Als Teil der Deutschen Telekom Gruppe profitiert T-Mobile dabei von der Innovationskraft und der finanziellen Stabilität des Konzerns, einem der global größten Player im Telekom-Markt. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern einen Umsatz von 69,2 Milliarden Euro. T-Mobile Austria fungiert für die gesamte Deutsche Telekom Gruppe u.a. als M2M-Experte (Machine-to-Machine). Für den Geschäftskundenbereich bietet T-Mobile umfangreiche Lösungen durch seine internationale Kompetenz bei Cloud Services an. Weitere Informationen unter www.t-mobile.at.

