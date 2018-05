TELES Lounge überzeugt mit spannenden Diskussionen von Experten zum Thema Cloud UC

Die diesjährige deutschsprachige Lounge der TELES AG zum Thema „Live in the Cloud“ war ein großer Erfolg. „Der Wunsch, spannende Menschen aus der Branche zusammen zu bringen, um gemeinsam möglichst viele Aspekte eines vielschichtigen Themas zu beleuchten und dabei Herausforderungen zu erkennen, aber auch Wege zu definieren, wie man sich gegenseitig bei Umsetzungen unterstützen kann, war vor fünf Jahren Auslöser für das Gestalten dieses Events.

Und selten ist diese Zielerfüllung so gut gelungen wie in diesem Jahr.“ blickt Oliver Olbrich, Co-Vorstandsvorsitzender der TELES AG, zufrieden zurück.

Gestützt wird seine Ansicht dazu auch von den Teilnehmern. So sagt Daniel Eckmann, Head of Strategic Projects der Deutschen Telekom AG: „Vor allem die Panelzusammensetzung aus Fachexperten war für mich sehr spannend, dadurch wurde sehr interessant zu dem Thema „Cloud“ gesprochen.“. Für Michael Krause, VP Sales CEE der ASC Technologies AG, liegt einer der großen Vorteile der Lounge darin, dass „sie als Partnerfirma genau sehen können, was gerade das aktuelle Marktgeschehen ist und welche Anforderungen vom Kunden damit verbunden sind. Viele Synergien, die hier entstehen, sind auch im Nachgang noch Basis für einen guten Austausch, sowohl mit bestehenden Partnern, aber auch mit potentiellen Neukunden.“ Der Aspekt des Austausches steht auch für Ernst Büchel, Produktmanager von der Telekom Liechtenstein AG, ganz oben: „Für uns ist der informelle Austausch ebenso wie persönliche Nähe zur TELES ausschlaggebend für den Erfolg dieses Events. Auf dieser Lounge treffen sich zudem die wichtigsten Entscheidungsträger.“ Auch Jens Böcker, einer der führenden Experten Deutschlands in diesem Bereich, zeigt sich wieder beeindruckt: „Ich bin bereits seit mehreren Jahren Teilnehmer der TELES Lounge. Es werden immer innovative Themen adressiert, die unter den Nägeln brennen und dort in Tiefe diskutiert und manifestiert. Dazu kommt, dass es eine ganz hervorragende Gelegenheit zum Networken ist.“

Zusammenfassend zieht Olbrich sein Resümee: „Vor allem bei unserer Abendveranstaltung kann man die Stimmung immer gut wahrnehmen. Und genau dort zeigte sich, wie interessiert jeder Teilnehmer an der gemeinsamen Weiterentwicklung unserer Branche ist. Dies ist die beste Motivation, die man aus so einem Event schöpfen kann.“

Die kommende Lounge im Herbst 2018 steht wieder im Zeichen des weltweiten Austausches und findet auf Englisch statt. Das dann diskutierte und mit Fachbeiträgen unterlegte Thema wird in den nächsten Wochen bekanntgegeben. Wenn Sie Teilnehmer dieser Lounge werden oder zukünftig unseren Lounge-Newsletter erhalten möchten, können Sie uns gerne unter kontaktieren.



Über TELES

Die TELES AG verfügt seit 1983 über entscheidendes Wissen, welches sich gemeinsam mit den Fortschritten in der Technologie entwickelt hat. Zahlreiche zukunftsweisende Produkte sind hieraus entstanden, die sich überwiegend an Serviceprovider und Geschäftskunden richten. Ob einst die ISDN Teles.PC-Karte oder nun die Cloud-basierten Kommunikationslösungen – immer stand der Gedanke im Vordergrund, die Arbeitswelt offener, sicherer und vor allem benutzerfreundlich gestalten zu wollen. In mehr als 60 Ländern arbeitet die TELES AG mit über 300 namhaften Kunden und Partnern zusammen – die Möglichkeiten der entstehenden Kommunikationslösungen hieraus sind genauso vielfältig und individuell wie das Leben der Kunden, die diese Produkte nutzen.

http://www.teles.com