TELES MobileControl App nutzt Apple CallKit und erhöht so Benutzerfreundlichkeit

Berlin, 21.11.2017 – Die TELES AG hat die Version 5.0.1 ihrer MobileControl App zur Verfügung gestellt.

Eine entscheidende Neuerung darin steht dieses Mal ganz im Zeichen einer der Firmenleitsätze: Telefonieren so einfach wie möglich zu gestalten.

Um dieses Ziel zu erfüllen, wurde das Apple CallKit in die MobileControl App integriert. Hiermit nutzt die Applikation die bereits vom Telefonhersteller installierte Telefonie-Oberfläche, was vielfältige Vorteile mit sich bringt. Bisher war zum Beispiel immer ein bewusstes Einschalten der MobileControl App notwendig, um damit zu telefonieren oder Telefonate empfangen zu können. Nun läuft die Applikation bereits mit der Installation im Hintergrund, verbraucht dort wenig Strom und ist jederzeit einsatzbereit.

Noch eine weitere, wichtige Funktion bringt das Apple CallKit mit sich: Voice Over IP Anrufe sind in der Priorität gleichgestellt und werden nicht mehr von eingehenden (GSM-)Anrufen unterbrochen. „Damit nicht der peinliche Moment des Abbruchs entsteht, fiel bisher bei wichtigen Anrufen die Entscheidung oft auf die herkömmliche Mobil-Telefonie. Dass dieses Risiko nun nicht mehr besteht, ist ein großer Gewinn. Auch finanziell - denn man darf nicht vergessen, dass Voice Over IP geführte Telefonate mit Abstand die kosteneffizienteste Lösung sind.“ so Oliver Olbrich, Co-Vorstandsvorsitzender der TELES AG. Für ihn selbst ist aber noch ein ganz anderer Punkt bedeutend. „Mit dem Apple CallKit schöpfen wir alle Vorzüge aus, die die moderne Technik mit sich bringt – können aber rein optisch auf die jedem vertraute Oberfläche zurückgreifen. Dies erhöht die Affinität für das Benutzen der Applikation enorm.“

Der TELES MobileControl App 5.0.1 ist ab sofort unter

https://itunes.apple.com/us/app/tel....econtrol/id432882352?mt=8

erhältlich.

