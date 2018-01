Tourneestart! Die schönsten Meilensteine der Musicalwelt! „Eine grandiose Show.

Emotionen, Gänsehaut - alles dabei. Ich war völlig begeistert.“Besser als unsere Gäste können wir es nicht beschreiben – so Michael Noll, Geschäftsführer von Reset Production.

The World of Musicals nimmt Sie für einen Abend mit auf eine emotionale und abwechslungsreiche Reise durch die große Welt der Musicals. Tauchen sie ein in eine zweieinhalbstündige Gala voller Glanzpunkte.

Aktuelle Musicals wie „Rocky“ oder „Sister Act“ werden ebenso faszinieren, wie die Klassiker aus „Cats“ oder dem „Phantom der Oper“. Wunderschöne und emotionale Balladen aus „Evita“, „Tarzan“ oder „Elisabeth“ wechseln sich ab mit fetzigen Hits aus „Dirty Dancing“, „We Will Rock You“ oder „Mamma Mia“. Und natürlich dürfen „die beiden Udos“ nicht fehlen: Ausschnitte aus „Hinterm Horizont“ und „Ich war noch niemals in New York“ sind ebenfalls fester Bestandteil dieser hochkarätigen Darbietung.

THE WORLD OF MUSICALS - Alle Hits in einer Show

[Großes Bild anzeigen]

Das exklusiv für diese Tournee zusammengestellte Ensemble, bestehend aus Starsolisten und Starsolistinnen mit jahrelanger Erfahrung auf vielen internationalen Bühnen, präsentiert seinem Publikum allabendlich Entertainment auf höchstem Niveau. Ob einzeln, im Duett oder als gesamter Chor – die Künstler dieses Musicalevents begeistern in allen Szenen, die sie singen und spielen.

The World of Musicals verzaubert Sie mit den größten Hits der internationalen Shows – natürlich komplett LIVE gesungen – und verwandelt jeden Saal in ein Musicaltheater.

Gänsehaut? Garantiert! Und viele Besucher, die sich versonnen summend auf den Heimweg machen.

Tickets erhältlich in allen bekannten VVK-Stellen sowie versandkostenfrei unter 0365/5481830 und www.worldofmusicals.de

VIP-Arrangements

In jeder deutschen Tourneestadt stehen jeweils 16 limitierte VIP-Arrangements zur

Verfügung (nur auf www.resetproduction.de zu buchen!).

Diese beinhalten:

Sie werden separat eingelassen und wir kümmern uns kostenlos um die Aufbewahrung Ihrer Garderobe. Ihr „VIP“-Pass mit Lanyard zeichnet Sie als unseren ganz besonderen Gast aus. Von unserer Hostess werden Sie dann zu ihrem Platz begleitet. Dort verwöhnen wir Sie mit einem Willkommens-Getränk. Vor dem Showstart werden Sie exklusiv unsere Künstler treffen. Kommen Sie mit Ihnen ins Gespräch. Neben einem von allen Künstlern für Sie handsignierten Tourplakat haben wir auch eine kleine Überraschung für Sie vorbereitet.

Aufpreis zum regulären Ticket € 29,90, erhältlich in jeder Kategorie.

Tourneeveranstalter: www.resetproduction.de, Tel. 0365 - 54 81 83-0

Ermäßigungen

Kinder von 7-12 Jahren € 10.00 ermäßigt je Ticket

Gruppen ab zehn Personen € 5.00 ermäßigt je Ticket



Termine:*

Bayern

27.01.2018 Grafenwöhr Stadthalle

28.01.2018 Schierling Mehrzweckhalle

30.01.2018 Weilheim Stadthalle

Brandenburg

21.01.2018 Elsterwerda Mehrzweckhalle Elbe-Elster

25.02.2018 Bad Belzig Albert-Baur-Halle

Hessen

06.01.2018 Mühlheim / Main Willy-Brandt-Halle

11.01.2018 Frankenberg (Eder) Ederberglandhalle

12.01.2018 Hofgeismar Stadthalle

03.02.2018 Maintal Bürgerhaus Bischofsheim

04.02.2018 Philippsthal Kreuzberghalle

27.02.2018 Langen (Hessen) Neue Stadthalle

02.03.2018 Büdingen Willi-Zinnkann-Halle

Nordrhein-Westfalen

07.01.2018 Winterberg Oversum

09.01.2018 Düren Haus der Stadt

03.03.2018 Velen Thesingbachhalle

Rheinland-Pfalz

01.03.2018 Münstermaifeld Stadthalle

Sachsen

04.01.2018 Limbach-Oberfrohna Stadthalle

26.01.2018 Markneukirchen Musikhalle

23.02.2018 Annaberg-Buchholz Festhalle

24.02.2018 Grimma Muldentalhalle

Sachsen-Anhalt

13.01.2018 Hettstedt Klubhaus

19.01.2018 Gardelegen LIW-Saal

20.01.2018 Zerbst/Anhalt Stadthalle Katharina-Saal

24.01.2018 Jessen(Elster) Mehrzweckhalle

Schleswig-Holstein

17.01.2018 Ahrensburg Alfred-Rust-Saal

Thüringen

05.01.2018 Sonneberg Gesellschaftshaus

14.01.2018 Schmalkalden Sport- und Mehrzweckhalle

25.01.2018 Pößneck Schützenhaus



*Änderungen und Ergänzungen vorbehalten