TRANSFORMATION LIFE Michel Montecrossa’s Michel & Bob Dylan Fest 2016 veröffentlicht auf CD, DVD & Download

CD & DVD: TRANSFORMATION LIFE Michel Montecrossa’s Michel & Bob Dylan Fest 2016

TRANSFORMATION LIFE Michel Montecrossa’s Michel & Bob Dylan Fest 2016 wurde live am Dienstag, den 26. Juli 2016 während des legendären Spirit of Woodstock Festivals in Mirapuri aufgezeichnet und präsentiert die meisterhaft-souveränen Live-Interpretationen von sechs Michel Montecrossa Songs sowie 6 Bob Dylan Songs, gespielt von Michel Montecrossa und seiner Band The Chosen Few. TRANSFORMATION LIFE Michel Montecrossa’s Michel & Bob Dylan Fest 2016 beginnt mit Michel Montecrossa’s Nach-dem-Brexit Song ‘What The European Union Must Do Now – Was Die Europäische Union Jetzt Machen Muss’, der gefolgt wird von Bob Dylan's zeitlosem Folk-Protest Song 'Blowin' In The Wind'. Michel Montecrossa's Transformation-Realitäts-Song 'No Sugar' geht über in Bob Dylan's bittersüßen Schau-dem-Leben-direkt-ins-Gesicht Song 'To Ramona'. Als Nächstes folgt Michel Montecrossa's feinfühliges Lied ‘Woman & Man, Man & Woman’.Der zärtliche Bob Dylan Song 'Tomorrow Is A Long Time' verbindet sich mit Michel Montecrossa's Mirapuri Song 'The Place Of The Free'. In dem gedankenvollen 'Yes Or No Blues' fragt Michel Montecrossa seine Freundin “Girl, sag mir: bist du 'Ja' oder 'Nein' oder hast du die Mitte gefunden? Girl, sag mir: bist du ungebunden oder bewegst du dich im Kreis? Es ist dein Denken. Es ist dein Herz. Es ist das Flüstern. Es ist der Stern.” Diese Gefühlsregung des Suchens und Findens wird von Michel Montecrossa ausgeweitet in Bob Dylan's Song 'Where Teardrops Fall'. Das Finale sind der autobiographische Song 'Cyberrocker Ballad' von Michel Montecrossa, dem 'Most Of The Time', ein Selbstreflektions-Song von Bob Dylan folgt und zum Abschluss mit 'Melancholy Mood' führt, einem der Frank Sinatra Songs, die ebenfalls von Bob Dylan neu interpretiert wurden.

Michel Montecrossa sagt über sein Michel & Bob Dylan Fest 2016:

“Es gibt das gewöhnliche Leben und ein LEBEN DER TRANSFORMATION. Ich lebe ein LEBEN DER TRANSFORMATION.”

Michel Montecrossa sagt über seine Michel & Bob Dylan Fest Konzertserie:

“Der Ursprung der ‘Michel & Bob Dylan Fest Konzertserie’ war ein Mann, der mich fragte, ob ich einen Bob Dylan Song in meinem nächsten Konzert singen könnte. Ich erfüllte seinen Wunsch. In der Folge wurde ich immer öfter gefragt, ob ich Bob Dylan Songs in meine Konzerte einbeziehen könnte. Die Leute sagten, dass sie die Art mögen, wie ich Bob Dylan Songs singe, und dass für sie das Zusammenspiel dieser Songs mit meinen eigenen Liedern ein harmonisches und anregendes musikalisches Ganzes ergibt. Aus den Anfängen entstand die Konzertserie des ‘Michel & Bob Dylan Fest’, beginnend im Jahr 2001. Das ‘Michel & Bob Dylan Fest 2016′ ist der 16. Geburtstag dieses Festes. Das Konzert umfasst meine eigenen neuen Songs sowie Bob Dylan Songs aus der Zeit von 1961 bis zum Jahr 2016.“

Trackliste

What The European Union Must Do Now – Was Die Europäische Union Jetzt Machen Muss

Blowin’ In The Wind

No Sugar

To Ramona

Woman & Man, Man & Woman

Tomorrow Is A Long Time

The Place Of The Free

Yes Or No Blues

Where Teardrops Fall

Cyberrocker Ballad

Most Of The Time

Melancholy Mood

