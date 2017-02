TRETTER-Schuhe verbindet Filialen mit neuen Online-Shop

Multichannel-Strategie im Einzelhandel / http://www.tretter.com

Seit 1. Februar 2017 ist das Münchner Traditionsunternehmen TRETTER-Schuhe mit einem Online-Shop im Netz vertreten. Alle TRETTER Kunden haben die Möglichkeit, Ihren Einkauf in einem der 16 Schuhhäuser in München und Regensburg entweder mit dem Online-Shop zu verknüpfen oder direkt online einzukaufen.

Über die Filialverfügbarkeitsanzeige kann man bei jedem Artikel in jeder Größe auf einen Blick einsehen, in welchem Schuhhaus sich der gewünschte Artikel befindet. Zusätzlich wird die verfügbare Menge des ausgewählten Modells angezeigt.

Die Möglichkeit der Reservierungsfunktion in den Filialen ist auf der Artikeldetailseite der Bestelloption optisch gleichgestellt. Es wird somit dem Kunden überlassen, ob er das gewünschte Paar Schuhe gleich bequem nach Hause bestellt oder in einer Filiale für zwei volle Werktage reserviert. Die Bezahlung der reservierten Schuhe erfolgt erst bei Abholung vor Ort nach Anprobe und Beratung.

Weiterhin haben die Kunden die Möglichkeit, die online bestellte Ware in jeder Filiale ihrer Wahl umzutauschen oder zurückzugeben.

Alle Vorteile im Überblick:

- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ab 100€

- Versand nach Österreich (6,90€)

- Online reservieren, in Filialen abholen

- Filialsichtbarkeit aller Online-Artikel

- Möglichkeit der Rückgabe der Online-Bestellungen in allen TRETTER Filialen

- Breites Sortiment an großen Größen für Damen und Herren

- Kostenlose und einfache Rücksendung

- Kauf auf Rechnung als Zahlungsmittel im Online-Shop (neben PayPal, Kreditkarte, Sofortüberweisung, GiroPay)

- Individuell zugeordnete Pflege zu jedem Artikel

- Geschultes Fachpersonal auch im Online-Shop

- Sicherer und verschlüsselter Einkauf

Ab April 2017 wird in zwei TRETTER Häusern die Beratung mit Tablets auf der Fläche getestet, um auf die Wünsche der Kunden noch besser eingehen zu können und die Möglichkeit wahrzunehmen, den Kunden über die eigenen Filialgrenzen hinweg beraten zu können.

Die Kommunikation des neuen Online-Shops erfolgt sowohl stationär als auch online vor allem bei lokalen Suchanfragen immer in Verbindung mit den bestehenden Filialen.

Als traditionelles Einzelhandelsunternehmen ist TRETTER-Schuhe davon überzeugt, mit der Multichannel-Strategie seinen Kunden das Beste und Neueste aus beiden Welten bieten zu können. Zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort und in allen möglichen Kombinationen der beiden Kanäle